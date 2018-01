Jongeman krijgt klappen na kneep in billen 25 januari 2018

02u33 0

Een jongeman kwam zich gisteren burgerlijke partij stellen tegen Steven G. en Michael V.R., beiden uit Heist-op-den-Berg. De twee sloegen volgens het parket hun slachtoffer het ziekenhuis in. Ze riskeren een jaar cel.





De vechtpartij vond ruim 2,5 jaar geleden plaats op de parking van een fuif in Beerzel. Twee groepen raakten met elkaar slaags, nadat een vriend van het slachtoffer in de poep kneep van G.'s vriendin. "De beklaagden gingen hem even later de rekening presenteren. Het slachtoffer kreeg een vuistslag in het gezicht en viel op de grond", zei de openbaar aanklager gisteren op zitting. Het slachtoffer liep een gebroken neus en een hersenschudding op. De verdediging kwam alle feiten ontkennen. "Ik ben een zeer grote tegenstander van geweld. Dit had niet mogen escaleren dat weet ik, maar ik heb hem niet geslagen", vertelde G. Ook V.R. kwam vertellen dat hij er niets mee te maken had. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)