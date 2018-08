Jongeman blijft dealen ondanks enkelband 04 augustus 2018

Een jongeman uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van acht maanden en een geldboete van 8.000 euro. Beiden effectief. De twintiger werd in april 2018 op heterdaad betrapt. De politie had via een tip vernomen dat de jongeman drugs verhandelde. "Er volgden observaties en toen de politie enkele jongeren uit de woning zagen komen, werden ze gecontroleerd. De cannabis die ze op zak hadden, werd volgens hun verklaring net gekocht bij de beklaagde", zei de openbare aanklager op zitting. Hij was bijzonder streng. Onder meer omdat de jongeman blijkbaar niet leert uit het verleden. Ondanks zijn jeugdige leeftijd verzamelde hij al heel wat correctionele veroordelingen. Bijna alleen maar voor drugshandel. De Mechelse rechter herkende hem zelfs al wanner de twintiger door het veiligheidskorps naar boven werd gebracht. Opmerkelijk is dat de gevangenis de jongeman ook niet afschrikt. Het drugshandeltje dat hij op poten had gezet in april, deed hij terwijl hij een enkelband droeg. Dat manipuleerde hij zelfs. "Het is gewoon afgevallen toen ik in een plonsbadje ging", vertelde hij aan de rechter. Die hechtte daar weinig geloof aan. De verdediging pleitte voor een allerlaatst kans. Of rechter Suzy Vanhoonacker daarop in zal gaan, weten we op 8 augustus. (TVDZM)