Jilke opent patisseriezaak in Bergstraat 21 maart 2018

02u32 0 Heist-Op-Den-Berg Gebak, donuts, taarten, ijsdesserts, cupcakes,... voor al dat lekkers moet je voortaan By Jilke in de Bergstraat zijn. De 27-jarige Jilke De Backer uit Itegem toverde de voormalige bakkerij Monty om tot een walhalla voor zoetebekken.

Haar baktalent heeft ze niet van vreemden. "Zoet is een constante in mijn leven. Mijn mama bakte bij ons thuis altijd de verjaardagstaarten. Op de duur kreeg ik zelf de microbe te pakken en begon ik taarten te maken voor familie en vrienden. Ik volgde workshops, leerde constant bij en ondertussen bleef de vraag naar mijn taarten maar groeien."





Jilke begon met haar eigen website en sinds vorig weekend heeft ze nu ook een eigen zaak. "Het pand straalt chemie uit. Er is een prachtige marmeren vloer en alles is in wit of goud. Toen het pand te koop kwam te staan, heb ik niet lang getwijfeld", legt Jilke uit, die tevreden kan terugblikken op haar openingsweekend. "Zaterdagmiddag waren al mijn creaties al meteen uitverkocht en ben ik opnieuw beginnen bakken. Op zondag hetzelfde verhaal. Ik heb vaak het woord 'eindelijk' mogen horen. Blijkbaar keken de mensen hier echt naar uit."





Meer informatie over By Jilke op byjilke.be (AVH)