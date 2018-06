Jeugdhuis Joki krijgt nieuw sanitair 12 juni 2018

Het zijgebouw van het voormalig jeugdhuis Joki in de Hallaarstraat wordt momenteel afgebroken. Op het hoofdgebouw kwam er in 2015 een nieuw dak. Begin 2017 werd het dak geïsoleerd en werden er aanpassingen gedaan om de brandveiligheid te verhogen. Het gemeentebestuur verving ook de verwarmingsketel in gebouw, dat momenteel onderdak biedt aan Jeugdatelier Scoebidoe en dansclub Idac. "Nu is het zijgebouw, waar het sanitair en een opslagruimte zijn, aan de beurt. Dit gebouw wordt volledig gesloopt en er komt een nieuw gebouw met sanitair in de plaats. De sloop is woensdagochtend 6 juni gestart en zal ongeveer een week in beslag nemen. Als gemeente betalen we hier 75.000 euro voor", aldus schepen van Jeugd Kelly Van Tendeloo (sp.a). (AVH)