Jeugdclub krijgt nieuwbouw 02u48 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeenteraad heeft een nieuwbouw voor Jeugdclub De Biekorf goedgekeurd. De nieuwbouw ter waarde van ongeveer 250.000 euro komt naast de pastorie van Heist-station en moet ook voor andere activiteiten kunnen dienen.

Het idee om de jeugd onder te brengen in het te renoveren hoekgebouw in de Heilig Hartstraat is afgevoerd. "De gemeente stelt voor om de nieuwbouw afgewerkt met schrijnwerkerij, elektriciteit en sanitair op te leveren. De jeugdclub kan het gebouw verder afwerken en inrichten. Het budget dat al opzij was gezet voor de renovatie van het hoekhuis kan voor de bouw van deze infrastructuur gebruikt worden. Het gebouw moet zo ingericht worden dat het voor allerlei activiteiten kan dienen, niet alleen voor De Biekorf", zegt jeugdschepen Kelly Van Tendeloo (sp.a).





Het hoekhuis, dat grenst aan de site van de basisschool, zou volgens het gemeentebestuur interessant kunnen zijn als extra ruimte voor de school, die al langer kampt met plaatsgebrek.





De bouwwerken voor De Biekorf zouden ten vroegste in het voorjaar van 2019 van start gaan. (AVH)