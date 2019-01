Jazzmuzikant keert na 62 jaar terug naar zaal Bergola Antoon Verbeeck

29 januari 2019

In Bergola, de tijdelijke locatie van de Heistse Hnita Jazz Club in het bergbos, vindt op zaterdag 2 februari een bijzonder jazzoptreden plaats. 62 jaar na zijn eerste optreden in toenmalige Bergola staat de Antwerpse saxofonist Cel Overberghe (81 jaar) er weer op de planken. “In 1957 deelde hij in Bergola het affiche met zijn grote mentor Jack Sels, in een organisatie van Juul Anthonissen en de toenmalige Heistse Jazz Club. Ditmaal komt hij naar Bergola met zijn vaste pianist Ray Singh, wellicht de verste vogel die de Hnita Jazz Club ooit ontvangen mocht; hij is afkomstig van de Fiji-eilanden. Samen brengen ze indringende bebop, met werk van onder anderen Charlie Parker”, zegt Peter Anthonissen van de Hnita Jazz Club. Meer informatie over het concert en tickets via www.hnitajazzclub.be