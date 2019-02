Jan De Haes geeft stoofke door. “Na 35 jaar geen tijd meer voor ’t Hoekske” Wannes Vansina

01 februari 2019

13u42 0 Heist-Op-Den-Berg Het in Heist-op-den-Berg wereldberoemde café ’t Hoekske verliest een van zijn vaders. Medeoprichter Jan De Haes (56) trekt zich na 35 jaar terug om zich volledig te kunnen toeleggen op zijn politiek mandaat als gedeputeerde voor N-VA. Deze ochtend gaf hij symbolisch zijn stoofke door.

‘t Hoekske gaat al ruim 250 jaar mee, maar in 1983 was het toch een tijdje gesloten. Daarop sloeg een vijftal vrienden de handen in elkaar om het nieuw leven in te blazen. “Ik was als 21-jarige de oudste. Ik herinner mij nog dat ik tijdens mijn eindexamens aan de universiteit aan het schilderen was om in augustus te kunnen opengaan”, blikt De Haes terug.

Later kwam er naast het Hoekske een restaurant met wereldkeuken bij, in Aarschot openden de uitbaters Eetcafé. De drie zaken samen tellen een 60-tal medewerkers. Maar de ploeg aan het roer bleef grotendeels hetzelfde. Ook de Flosh en Ingrid Peeters gaan al 35 jaar mee. Nu trekt Jan De Haes zich terug als zaakvoerder en bestuurder. “Ik en niet dood, ze kunnen mij nog altijd raadplegen. Maar actief moeien ga ik mij niet meer doen, al blijf ik wel komen als klant.”

Sowieso kon je De Haes al niet meer achter de toog aantreffen. Hij nam vooral de administratieve en leidinggevende kant voor zijn rekening, maar ging nog wel regelmatig mee afwassen. “Omwille van de afslanking van de provincie van zes naar vier gedeputeerden, heb ik meer dan mijn handen vol. Ik heb er onder meer de bevoegdheid Leefmilieu bijgekregen. We mogen niet stilzitten, de roep van de straat nodigt ons uit daar hard aan te werken.”

En dus gaf hij deze ochtend de fakkel door. Of beter: zijn stoofke. “Symbolisch”, lacht hij. “Ik kreeg het als kind van 8 of 9 jaar van mijn moeder omdat ik zo graag kookte. Het werk echt; ik heb er vaak op geëxperimenteerd. En er mij vaak aan verbrand. Mijn idool was toen John Bultinck, die en tv-kok en assisenpleiter was.”

Hij houdt mooie herinneren over aan zijn tijd in ’t Hoekske. “Toen we destijds begonnen, hadden we een soort huisreglement dat bepaalde dat iedereen welkom was ongeacht ras of geaardheid. Dat was toen heel revolutionair, want die openheid was toen niet gebruikelijk. En de Hoekskesfeesten zijn natuurlijk legendarisch.”

Tegelijk met het vertrek van Jan De Haes werd ook een nieuwe aanwinst voorgesteld: Roel Dom, voorheen cafébaas in De Living, doet zijn intrede. “Ik ben hier nog gestart als jobstudent en heb hier mijn eerste pinten getapt. Hier is de horecamicrobe ontstaan, al is het café intussen wel veranderd. Toen was het nog meer een uitgaanscafé.” Roel zal in eerste instantie mee achter de toog staan, maar zal mettertijd een grotere rol toebedeeld krijgen.