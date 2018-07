Ivo 'Nonkel Jef' Pauwels (79) op N-VA-lijst BEKEND ACTEUR WAAGT ZICH OPNIEUW AAN GEMEENTEPOLITIEK ANTOON VERBEECK

24 juli 2018

02u30 0 Heist-Op-Den-Berg Zes jaar na zijn politiek debuut in Heist-op-den-Berg waagt acteur Ivo Pauwels, bekend van zijn rol als Nonkel Jef in de gelijknamige televisieserie, zich opnieuw aan de gemeentepolitiek. Op 14 oktober staat Pauwels op de lijst van N-VA Heist-op-den-Berg. In 2012 was hij nog lijsttrekker voor Groot-Heist Anders.

Pauwels, die volgende maand zijn tachtigste verjaardag mag vieren, is geen groentje in de politieke wereld. Aan het begin van deze eeuw zetelde hij in de gemeenteraad van het Vlaams-Brabantse Tremelo voor de partij De Nieuwe Aanpak. In 2012, vijf jaar na zijn verhuis naar Booischot, trok hij de lijst van Groot-Heist Anders. Dit jaar vind je de Antwerpenaar opnieuw op een kandidatenlijst, die van de huidige oppositiepartij N-VA Heist-op-den-Berg.





"Op eigen vraag", zegt Pauwels. "Als acteur en bekend gezicht is het minder evident om een politieke kleur te bekennen, vandaar dat ik de laatste jaren op lokale scheurlijsten stond. Op deze leeftijd trek ik mij dat wat minder aan. Vandaar dat ik N-VA Heist-op-den-Berg de vraag heb gesteld of ze het zagen zitten om deze oude knar op hun lijst te zetten. Ik ben Vlaams-nationalistisch gezind, dat ben ik al heel mijn leven. Ik stemde destijds op de Volksunie, later op het Vlaams Blok, bij gebrek aan een ander Vlaams alternatief. De opkomst van N-VA heb ik alleen maar toegejuicht."





Senioren en amusement

"Zes jaar geleden haalde ik als lijsttrekker van Groot-Heist Anders 378 stemmen, wat niet niks is. Maar achter mij moesten de kandidaten het met veel minder stellen, waardoor een zetel uitbleef. Voor N-VA sta ik nu op de twintigste plaats, niet meteen de opvallendste plaats op een kieslijst, maar ik hoop toch om beter te doen dan zes jaar geleden. Ik wil me vooral inzetten voor de senioren in Heist-op-den-Berg, die goed vertegenwoordigd zijn in onze gemeente, en er mag wat mij betreft ook wat meer variatie komen in het amusementsaanbod hier in Heist. Met CC Zwaneberg hebben we alvast de mooiste schouwburg van Vlaanderen."





"Ik denk wel dat mijn naam en bekendheid een voordeel zijn. Op straat spreken ze me aan als Jef en vragen ze waar mijn fiets is en of ik mijn patatten al heb geplant. Aan mijn vrouw vragen ze dan weer of ik al beleefd kan eten. Sommige mensen kunnen maar niet begrijpen dat ik een acteur ben, wat natuurlijk een mooi compliment is voor de manier waarop ik Nonkel Jef speel. Ik kruip nog graag in die rol en binnenkort verschijnt er met 'Nonkel Jef en de verloren zoon' opnieuw een DVD van een voorstelling. Als N-VA mij vraagt om als Nonkel Jef op de campagnefoto te staan, wil ik dat doen. In de politiek moet het niet allemaal te serieus zijn, hé. Zo was ik in mijn twintiger jaren de medeoprichter van de nationale Partij van de Lach. Ik ben er zeker van dat een ludiek project in de politiek nog altijd kan scoren." De kandidatenlijst van N-VA Heist-op-den-Berg heeft Jan Moons als lijsttrekker. Gedeputeerde Jan De Haes duwt de lijst.