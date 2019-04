Itegemse fanfare op de planken tijdens paasweekend Antoon Verbeeck

08 april 2019



De Koninklijke Fanfare De Eendracht uit Itegem staat tijdens het paasweekend van 20 en 21 april op de planken van cultuurcentrum Zwaneberg. Met een mix van hedendaagse en klassieke muziek is er voor ieder wat wils. Het jeugdorkest bijt de spits af, waarna de dirigent en muzikanten op de proppen komen met een gevarieerd programma. De concerten starten telkens om 19 uur. Kaarten kosten in voorverkoop kosten 7 euro per stuk en zijn verkrijgbaar bij de muzikanten van de fanfare.