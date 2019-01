Inwonersaantal Heist-op-den-Berg opnieuw gestegen Antoon Verbeeck

07 januari 2019

De gemeente Heist-op-den-Berg telde op 1 januari 42.732 inwoners, 266 inwoners meer dan op diezelfde datum in 2018. Eric Verbist (CD&V), die vorige legislatuur als schepen bevoegd was voor burgerlijke stand, gelooft dat het bevolkingsaantal dit jaar de kaap van de 43.000 inwoners zal bereiken. “De bevolkingstoename van Heist-op-den-Berg gaat maar verder. Een stijging van 266 inwoners is wel minder in vergelijking met de voorgaande jaren, maar we mogen er toch van uitgaan dat onze gemeente dit jaar 43.000 Heistenaren zal tellen”, zegt Verbist. In 2018 telde de gemeente 257 overlijdens en werden er 359 Heistenaren geboren. “Ook opvallend is het aantal huwelijken. Dat waren er in 2018 192, het hoogste aantal van de laatste tien jaar. Het viel me als schepen op dat vrijdagnamiddag populair was onder de trouwers.” Heist-op-den-Berg telt na Antwerpen, Mechelen en Turnhout de meeste inwoners van de provincie Antwerpen.