Inwoners produceren minder restafval dan ooit tevoren 22 juni 2018

03u05 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeenten aangesloten bij Ivarem hebben vorig jaar gemiddeld 118,18kg per inwoner restafval geproduceerd. Dat is minder dan ooit.

De hoeveelheid restafval (huisvuil, grofvuil en gemeentevuil samen) is voor het zevende jaar op rij gedaald: van 119,03 kg/inw. naar 118,18 kg/inw. "Wederom merken we dat gemeenten die het DIFTAR-systeem gebruiken voor restafval beter scoren dan gemeenten die zakken gebruiken", meldt Ivarem. Gemiddeld produceren DIFTAR-gemeenten 13,27 % minder restafval dan niet-DIFTAR-gemeenten (107,83 kg/inw. t.o.v. 124,34 kg/inw.). Putte, Bonheiden en Duffel produceerden het minste restafval, de steden Lier en vooral Mechelen het meeste. De meeste gemeenten behalen de doelstelling die hen werd gesteld tegen 2022. "Mechelen en Sint-Amands zullen bijkomende inspanningen moeten leveren. Sint-Katelijne-Waver moet haar resultaat bewaken en liefst nog verbeteren." Ook wat de selectieve fracties betreft, was er een lichte daling (van 291,62 kg/inwoner in 2016 naar 289,57 kg/inwoner). Het meeste werd opgehaald in Berlaar. Met een gemiddelde van 407,75 kg per inwoner in heel het werkingsgebied werd zodus iets minder huishoudelijk afval geproduceerd dan in 2016 ( 410,66 kg/inw). De grootste stijgingen waren er in Sint-Amands en Putte, de grootste reductie werd genoteerd in Mechelen. "De hoeveelheid daalt jaar na jaar. In 2007 haalden we nog een gemiddeld van 509,40 kg/inwoner", aldus Ivarem.





(WVK)