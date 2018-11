Infomomenten rond fietsostrades Antoon Verbeeck

06 november 2018

De provincie Antwerpen onderzoekt op dit moment langs welk traject de fietsostrades F103 Lier-Herentals en F104 Lier-Aarschot in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. De verschillende trajectmogelijkheden werden in kaart gebracht en met elkaar afgewogen. De provincie licht tijdens de maand november aan omwonenden en geïnteresseerden de voorstellen toe. De fietsostrade tussen Lier en Herentals wordt toegelicht op 8 november in CC Vredeberg Foyer te Lier en op 18 november in de gemeentelijke raadzaal van Nijlen. Het traject tussen Lier en Aarschot wordt eveneens op 8 november toegelicht in CC Vredeberg Foyer, op 26 november in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg en op 28 november in de Berlaarse parochiezaal. De info-tentoonstellingen zijn doorlopend van 18 tot 20.30 uur geopend.