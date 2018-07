In september toekomstplan voor kinderboerderij NA BIJNA ZES MAANDEN LEEGSTAND ANTOON VERBEECK

04 juli 2018

Heist-Op-Den-Berg De provincie zoekt de komende maanden partners voor een nieuwe

invulling de kinderboerderij in groendomein Averegten. In september moet er een concreet plan zijn, dat dan in de volgende legislatuur wordt uitgewerkt.





De kinderboerderij, dé publiekstrekker van de Averegten, staat al sinds januari leeg, nadat de vorige uitbaters waren gestopt. De provincie zal van de gelegenheid gebruikmaken om een kinderboerderij 2.0 te bedenken.





"We ontvingen de laatste maanden verschillende vragen van bezoekers over de heropening. We zien dit als een kantelmoment", legt gedeputeerde van Recreatie- en Groendomeinen en Heistenaar Jan De Haes (N-VA) uit. "Tot nu toe was de boerderij vooral bij de mensen uit Heist-op-den-Berg bekend. We hopen nu ook bezoekers van verder weg te lokken. We willen werken aan een open onthaal, waarbij bezoekers vele hoekjes en kantjes van de boerderij kunnen ontdekken en tegelijkertijd bijleren over het boerenleven, de dieren en tuinieren."





Tuin- en landbouwschool

"De eerste stap is een haalbaarheidsstudie, waarbij veel aandacht zal worden besteed aan de rollen van mogelijke partners. Gelijkaardige kinderboerderijen worden bestudeerd, er wordt een omgevingsanalyse gemaakt en we peilen ook naar de verwachtingen van bezoekers."





Ontmoetingsplaats

Wat uitbaters betreft, wil de provincie niet al te ver kijken.





"Het is een kans om mensen uit de omgeving van Heist-op-den-Berg hierbij te betrekken, zodat we tot een breed gedragen nieuwe invulling komen. Ik denk maar aan leerlingen van de nieuwe tuin- en landbouwschool in Heist, die op de boerderij praktijkervaring kunnen opdoen en aan bezoekers op hun eigen manier kunnen doorgeven."





Ideeën welkom

"Ook sociale organisaties tonen interesse vanuit hun dagopvang voor jongvolwassenen. Op die manier kunnen we op de boerderij ook maatschappelijke impact hebben. Een andere belangrijke rol is weggelegd voor lokale landbouwers, die een waardevolle kennis en ervaring in huis hebben rond het beheer en onderhoud."





"De eerste plannen die momenteel op tafel liggen, houden rekening met de inrichting van een ontmoetingsplaats waar verschillende organisaties bijeenkomsten organiseren, waar mensen zich thuis kunnen voelen. Een mogelijke moeilijkheid is het gebouw zelf. Het vergt nog enig onderzoekswerk om te weten of de boerderij de rol van ontmoetingsplaats aankan", zegt De Haes. "We hebben nu al een aantal ideeën, maar wie een idee heeft, mag dit zeker melden. In september willen we een eerste ei leggen. Bedoeling is dat dat plan in de volgende legislatuur wordt uitgewerkt."