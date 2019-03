Ilyan (8 jaar) gebruikt Bednet om schoollessen te volgen: “Bednet is onmisbaar geworden” Antoon Verbeeck

15 maart 2019

05u00 0 Heist-Op-Den-Berg De 8-jarige Ilyan Verschueren uit Itegem (Heist-op-den-Berg) is één van de kinderen uit onze regio die via het Bednet-systeem thuis les volgt. Op vrijdag wordt tijdens de nationale pyjamadag steun gevraagd voor Ilyan en alle kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen wegens langdurige ziekte. “Ik hou van naar school gaan, maar als ik dan toch moet kiezen, kies ik voor lessen via Bednet. Gewoon omdat ik daar minder moe van word.”

Ilyan kampt al sinds zijn geboorte met de ziekte van Hirschsprung, een chronische darmaandoening. Sindsdien onderging de leerling van de Itegemse Vrije Basisschool al enkele operaties en is hij afhankelijk van een stoma en baxtervoeding. In het eerste leerjaar begon hij les te volgen via Bednet. “Bednet is voor ons onmisbaar geworden. Tot het eerste leerjaar gaf ik Ilyan zelf les, maar ik kon hem moeilijk zelf leren lezen en schrijven. Toen bleek dat hij in aanmerking kwam voor Bednet, hebben we een aanvraag ingediend. Ondertussen zit hij in het derde leerjaar en kan hij, wanneer zijn gezondheid het toelaat, perfect de lessen volgen”, vertelt mama Lesley Steyaert, die als thuisverpleger voor haar zoon zorgt. “Elke maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag zit Ilyan achter zijn scherm. In de namiddag komt juf Marleen langs, een juf op ziektepensioen die elke dag een uurtje les komt geven aan Ilyan. Een achterstand op de rest van zijn klas heeft hij niet. Hij pikt snel nieuwe dingen op.”

“Met Bednet kan ik via een camera in het klaslokaal zien wat er allemaal in de klas gebeurt. Wanneer het speeltijd is, kan ik zelfs zien hoe de andere leerlingen op de speelplaats aan het spelen zijn. Maar dan moeten wel de gordijnen van het klaslokaal open zijn, anders kan ik ze niet bespioneren”, lacht Ilyan. “Wanneer ik een vraag heb voor de meester druk ik op een knopje en wacht ik tot hij mij aanspreekt. Mijn meester draagt een microfoon zodat ik hem kan verstaan en hij kan mij horen. De meeste testen en taken doe ik bij juf Marleen, dus wanneer er in de klas bijvoorbeeld een dictee is, doe ik iets anders voor school of een dutje.”

De eerste maanden zwaaiden mijn klasgenoten vaak naar mijn scherm in de klas, en ik zwaaide dan natuurlijk altijd terug. Heel leuk maar ook vermoeiend voor mij. Ilyan

“In het begin was het even aanpassen. Ik moet mijn boeken invullen, de muis van mijn laptop bedienen en de camera besturen om naar het bord te kunnen kijken. Maar na een tijdje ging alles vlot. De eerste maanden zwaaiden mijn klasgenoten vaak naar mijn scherm in de klas, en ik zwaaide dan natuurlijk altijd terug. Heel leuk maar ook vermoeiend voor mij. Ondertussen wordt er minder gezwaaid, alleen wanneer de juf of meester niet oplet”, knipoogt Ilyan.

“Ilyan gaat af en toe naar school, meestal op speciale dagen zoals carnaval of wanneer er een toneelstuk wordt gespeeld. Dit jaar is hij nog maar weinig geweest, aangezien hij nog een operatie voor de boeg heeft en tijdens de wintermaanden houden we hem liever thuis, uit vrees voor de buikgriep”, zegt Lesley. “Ook al volgt Ilyan meestal de lessen vanuit zijn bed, hij is toch onderdeel van de klasgroep. Een verdienste van de school, die hem al van in de kleuterklas hebben betrokken bij de lessen en activiteiten. Ze organiseren ook geen speciale lessen voor hem en behandelen hem als de andere leerlingen. Zo voelt het voor hem ook aan dat hij via Bednet gewoon mee in de klas zit.”

Ilyans ervaring met Bednet werd ondertussen in het kinderboek gegoten, dat de naam De pyjamareus draagt. Hoofdpersonage Liam is gebaseerd op Ilyan, en ook zijn mama kreeg een rolletje in het boek. “Tof dat ik nu zelf in een boek sta, want ik ben zelf fan van strips. Met carnaval ben ik nog eens naar school geweest, als de stripheld Black Panther”, legt Ilyan uit. “Het was leuk om iedereen nog eens terug te zien. Wanneer ik dan toch eens naar school ga, word ik altijd goed ontvangen. Ik hou van naar school gaan, maar als ik dan toch moet kiezen, kies ik voor lessen via Bednet. Gewoon omdat ik daar minder moe van word.”