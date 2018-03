IJskoud weer houdt carnavalisten niet tegen 19 maart 2018

Wie zaterdag maar een grijze winterdag vond, is duidelijk niet in Schriek geweest. Honderden kinderen en volwassenen trokken hun kleurrijkste tenue aan en stapten één van de veertig kindercarnavalswagens op. Een dun sneeuwtapijt en een koude wind waren volgens organisator De Uylegilde geen reden om het feest af te gelasten.





"Maar we hebben wel maatregelen getroffen. Confetti was door de weersomstandigheden verboden. De wind zou de confetti toch naar alle kanten hebben geblazen. Het parcours van de stoet werd ook verkort en het rondpunt aan de Bredestraat hebben we links laten liggen", zegt Monique Goovaerts van de gilde. "Het was koud, de stoet was korter en er stond minder volk langs de straat, maar het was nog wel een leuke editie. Op de wagens zaten er toch nog 270 kinderen en van alle groepen had alleen de fanfare van Schriek afgezegd. Toch rekenen we volgend jaar op beter weer." (AVH)