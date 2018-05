Igemo organiseert samenaankoop e-bikes 15 mei 2018

Vanaf vandaag tot en met 30 juni kunnen inwoners van het arrondissement Mechelen deelnemen aan een samenaankoop voor elektrische fietsen die wordt georganiseerd in de schoot van intercommunale Igemo. Concreet kunnen ze een kwalitatieve e-bike van het merk Oxford aankopen met een korting van 20 procent. Het gaat om of een Montana N8RB 400 Wh voor korte afstanden (actieradius 60 - 120 km) voor 1.969,33 euro of om de 500 Wh-versie voor een actieradius tot 145 km voor 2.119,33 euro. Uittesten kan op acht aanbodmomenten in acht deelnemende gemeenten. Meer info via www.igemo.be/samenaankoop-





e-bikes. (WVK)