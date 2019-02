Idee voor vrouwelijke straatnaam in Heist? Meldt het aan PRO Heist Antoon Verbeeck

28 februari 2019

Meerderheidspartij PRO Heist roept de inwoners van Heist-op-den-Berg op om suggesties te geven voor nieuwe ‘vrouwelijke’ straatnamen. De partij steunt hiermee het initiatief van televisiepresentatrice Sofie Lemaire om meer straten de naam te geven van een vrouw. “Eigenlijk is het een schande dat we vooral mannen de eer gegeven hebben om hun naam aan een straat te geven”, deelt schepen David Geerts (PRO Heist) mee. “In Heist-op-den-Berg zijn een veertigtal straten vernoemd naar een persoon. Burgemeesters, pastoors, heiligen,... maar één straat kreeg de naam van een vrouw: de Maria Coolstraat. Daarom willen we bij volgende verkavelingen bij voorrang de naam geven van een vrouw. Voor ons kunnen dit vrouwen zijn die een belangrijke rol gespeeld hebben in onze Heistse of vaderlandse geschiedenis zoals bijvoorbeeld de Heistse verzetsstrijdster Maria Liekens, maar ook vrouwen die op internationaal vlak of in de wetenschap hun steentje hebben bijgedragen. Ik denk aan Marie Curie.”

Andere namen die mogelijks in aanmerking komen zijn die van gewezen burgemeester van Itegem Marie Verlinden en Louisa “Didi” Praet-Verlinden, die aan de wieg stond van de Heistse academie. Burgemeester Luc Vleugels (CD&V) staat eveneens open voor suggesties. “Maar voor alle duidelijkheid: ik beslis als burgemeester niet alleen over de straatnamen. Vrouwen werden in het verleden gediscrimineerd bij de verdeling van belangrijke postjes. Dat verklaart waarom er zo weinig straten werden vernoemd naar vrouwen. De eerste naam die me nu te binnenschiet is die van verzetsstrijder Maria Liekens.” Alleen personen die overleden zijn, kunnen in Heist-op-den-Berg een straatnaam krijgen.