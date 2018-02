Hopa Sport verhuist (en het paard gaat mee) 22 februari 2018

02u51 0 Heist-Op-Den-Berg Paardenspeciaalzaak Hopa Sport ruilt volgende maand de Bergstraat voor een winkelpand in de Velodroomstraat. De mascotte van de zaak, het neppaard dat al sinds 1978 de voorgevel siert, verhuist mee.

"In de Velodroomstraat hebben we ons magazijn omgevormd tot een nieuwe winkelruimte. Een voordeel is dat we er drie parkeerplaatsen voor onze klanten ter beschikking hebben. In het verleden merkten we dat onze klanten het moeilijk hadden om een parkeerplaats in de Bergstraat te vinden. Nog een pluspunt van de nieuwe locatie is dat de winkel één verdieping telt. We kunnen dus alles in dezelfde ruimte tentoonstellen", legt zaakvoerder Jean-Paul Vercammen uit.





Herkenningspunt

Hopa Sport is al sinds 1966 gevestigd in de Bergstraat, in 1975 verhuisde de speciaalzaak naar de huidige locatie in de winkelstraat. "Drie jaar later kwam mijn moeder zaliger met het idee af om een neppaard op de voorgevel te zetten. Sindsdien is het een herkenningspunt. Klanten hoeven ons huisnummer niet te kennen, ze herkennen ons wel aan het paard. Uiteraard verhuizen we het paard mee, maar de ruimtelijke voorschriften maken het niet mogelijk om het opnieuw op het dak te zetten. Het krijgt een plaatsje in de zaak. Op onze parking zal nog een nieuw exemplaar komen te staan."





Het openingsweekend staat gepland in het eerste weekend van maart.





De winkel in de Bergstraat biedt momenteel kortingen van tien procent op alle voorraadartikelen, uitgezonderd zadels. (AVH)