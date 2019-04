Hondje Millie brengt wekelijks bezoekje aan dagverzorgingscentrum Ten Kerselaere Antoon Verbeeck

04 april 2019

14u29 0 Heist-Op-Den-Berg De ouderen van het dagverzorgingscentrum van woonzorghuis Ten Kerselaere in Hallaar (Heist-op-den-Berg) krijgen sinds enkele weken iedere dinsdag en donderdag bezoek van het hondje Millie. De komst van de cavalier King Charles-spaniël past binnen de visie van het woonzorghuis, dat wil inspelen op meer huiselijkheid en leven.

“Na een evaluatie bij het personeel en onze bewoners bleek dat Millie hier meer dan welkom is op dagverzorging. Het is op vraag van haar baasje dat ze hier iedere dinsdag en donder komt. Zowel haar baasje als wij zagen hier een enorme meerwaarde in”, zegt Annabelle Dierick, teamverantwoordelijke dagverzorging in Ten Kerselaere. “Personen die gebruik maken van het dagverzorgingscentrum en bewoners kunnen met Millie gaan wandelen of gewoonweg genieten van haar aanwezigheid. We merken dat ze mensen doet openbloeien. Ook Millie, die enorm braaf is, profiteert van het initiatief, want ze wordt hier hard vertroeteld.”

Millie heeft in Ten Kerselaere een bench staan in de afdeling voor personen met dementie. “Maar ze loopt hier vrij rond. We willen een plaats zijn waar ouderen kunnen thuiskomen met respect voor hun eigenheid en eigenwaarde en willen het accent leggen op wonen, huiselijkheid, leven en zelfbeschikking. In het kader van deze zinvolle dagbesteding verwelkomt het dagverzorgingscentrum Millie maar al te graag.”