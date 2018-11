Honderden jonge handbaltalenten komen naar Heist Antoon Verbeeck

21 november 2018

10u25 0

Honderden jonge handballers zaken deze zondag af naar de jaarlijkse Kidsday in De Sporthal in Heist-op-den-Berg. De organisatie ligt in handen van de Vlaamse Handbalvereniging (VHV) en de lokale handbalclub HC Heist. Tijdens de dag staat handbalplezier centraal. In de voormiddag tonen de kinderen tot 10 jaar hun kunnen in 5-tegen-5-tornooien. Na de middag is het de beurt aan de 11- en 12-jarigen om hun handbalvaardigheden te tonen. Kinderanimatie is voorzien en enkele leden van de nationale ploeg zijn van de partij. “We zijn blij om al voor de tweede keer in onze 6-jarige clubgeschiedenis dit evenement te mogen ontvangen. Onze clubleden serveren drankjes, broodjes en dessertjes van grootmoeder in zaal Marathon. We hopen dat vele streekgenoten een kijkje komen nemen”, zegt Kim Tobback, secretaris van HC Heist. Iedereen welkom tussen 10 en 17 uur.