Hof van Riemen heeft met Huis Van Dijck nieuwe concessiehouder Antoon Verbeeck

19 december 2018

Heist-Op-Den-Berg Huis Van Dijck is de nieuwe concessiehouder van het Heistse Hof van Riemen. In oktober viel het doek over de brasserie in het pand, waarna de gemeente op zoek ging naar een nieuwe concessiehouder. Huis Van Dijck, dat al actief is in historische panden in Mechelen en Tervuren, zal vanaf het voorjaar van 2019 opnieuw leven brengen in het Hof van Riemen.

Het Hof van Riemen is het oudste burgerlijke gebouw van Heist-op-den-Berg en is sinds 1980 eigendom van de gemeente. In oktober van dit jaar stelde de gemeente het faillissement vast van brasserie Hof van Riemen. De toenmalige concessiehouder sloot in 2011 een hernieuwde overeenkomst af met het gemeentebestuur maar moest vroegtijdig de boeken neerleggen. Nadat de Mechelse handelsrechtbank het faillissement uitsprak, werd een curator aangesteld en werd er een nieuwe concessiehouder gezocht. “Vier kandidaten hebben zich aangemeld, waarvan er drie een ernstig bod deden. In de onderhandelingen met de kandidaten kwam het beste aanbod van Huis Van Dijck. Zij hebben reeds ervaring met horeca en feesten in historische panden. Huis Van Dijck zal de bestaande overeenkomst van de vorige concessiehouder overnemen. De overeenkomst loopt tot oktober 2021, maar kan nog tweemaal met tien jaar worden verlengd”, weet schepen van Toerisme en voorzitter van het AGB Carl Verelst (CD&V).

“Een randvoorwaarde voor de kandidaten was dat het Hof van Riemen geen elitair verhaal mocht worden. Net als vroeger moet het een locatie worden waar jan en alleman terechtkan. Huis Van Dijck zal hier rekening mee houden”, aldus de schepen. Huis Van Dijck zelf wil nog niet te veel lossen over wat het met pand zal doen. “We zijn heel blij met deze nieuwe historische site en bedoeling is om deze voor de zomer van 2019 zeker weer te openen. We nemen eerst rustig de tijd om intern de mogelijkheden van de site te bekijken, alsook de mogelijkheden op het gebied van opwaardering”, zegt Dieter Bilsen van Huis Van Dijck. “In januari plannen we een inspiratiedag in en rond het Hof van Riemen met alle betrokken partijen. De effectieve heropening wordt gecommuniceerd in de lente.”

“Onze gemeente heeft nog meer weinig historisch erfgoed meer. Heist-op-den-Berg heeft geen grote markt of geen oud begijnhof. Het erfgoed dat er is, zoals het Hof van Riemen, moeten we dan ook koesteren. Vandaar dat het zo belangrijk was dat er snel een nieuwe concessiehouder werd gevonden. We zijn heel tevreden dat deze doorstart er komt en weldra alle burgers weer kunnen genieten van dit stukje Heists erfgoed.”