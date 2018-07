Hof Ter Laken straks openbaar wandelpark GEMEENTE EN VZW TEKENEN AANKOOP- EN ERFPACHTAKTE KASTEELDOMEIN ANTOON VERBEECK

20 juli 2018

02u27 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeente Heist-op-den-Berg en vzw Kempens Landschap hebben gisteren hun handtekening gezet onder de aankoop- en erfpachtakte van kasteeldomein Hof Ter Laken. Het domein wordt omgevormd tot een wandelpark en zou in het najaar haar poort openen voor het grote publiek.

De twee partners ondertekenden de akte in aanwezigheid van de adellijke familie de Gruben, tot gisteren de eigenaars van het kasteeldomein langs de Grote Nete. De gemeente mag zich voortaan de nieuwe eigenaar noemen, Kempens Landschap wordt erfpachter.





Prijskaartje van het 30 hectare grote domein: 3,7 miljoen euro. "Kempens Landschap draagt 70 procent en de gemeente neemt de overige 30 procent voor haar rekening. Dankzij het partnerschap met Kempens Landschap wordt deze aankoop dus verantwoord. Bovendien wordt de betaling over enkele jaren gespreid, waardoor we het project financieel beter kunnen dragen", vertelt burgemeester Luc Vleugels (CD&V).





Wandelen en fietsen

"Hof Ter Laken wordt op termijn een wandelpark. We mikken op het najaar van dit jaar om het park te openen, maar eerst dienen er nog enkele werken te gebeuren. De bomen moeten nagekeken worden op het vlak van veiligheid, de paden worden in orde gebracht en er komen enkele zitbanken op het domein. Er is ook de ambitie om onder andere een fietsverbinding te realiseren tussen de Netedijk en het centrum van Booischot", zegt gedeputeerde Peter Bellens (CD&V), co-voorzitter van Kempens Landschap. "Voor de gebouwen op het domein wordt een architectenbureau aangesteld. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar partners die de gebouwen een nieuwe functie willen geven. Een horecazaak, logies, een winkel, woningen of een combinatie... Wat die invulling zal zijn, ligt nog open", voegt gedeputeerde en co-voorzitter van Kempens Landschap Inga Verhaert (sp.a) toe.





De baron en zijn vrouw mogen van de nieuwe eigenaars nog enkele jaren in het kasteel blijven wonen. Hun kinderen, Emmanuel en Sophie de Gruben, namen de onderhandelingen op zich. "Ik verkoop niet alleen een kasteel, maar ook de wortels van mijn familie", legt Emmanuel uit. "Ik woon in Brussel met mijn gezin, net als mijn zus. We stelden ons de vraag wat voor toekomst het kasteeldomein nog had binnen onze familie. Mijn moeder is 79 jaar, vader is er 85; je kan niet verwachten dat zij het domein de komende jaren onderhouden. Moest ik het budget hebben, ik zou misschien zelf het kasteel overkopen en oplappen, maar dat zit er niet in. Ik geef nu een groot deel van mijn leven af, maar het project van de gemeente en Kempens Landschap is mooi. Ik ben blij dat in de toekomst iedereen kan genieten van het domein."