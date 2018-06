Hnita opent jazz club op braderij 21 juni 2018

Tijdens de braderie houdt Hnita Jazz Club tijdelijk een Hnita Jazz Bar open in de Bergstraat. Blikvanger wordt een muurschildering van Toots Thielemans, gemaakt door de Heistse graffitikunstenaar Björn De Weerdt. De Hnita Jazz Bar opent haar deuren op de plek waar vroeger de Boa Vista Beach Bar gevestigd was. "Het initiatief is bedoeld om de komende restauratie en renovatie van de Hnita-Hoeve in de Lostraat te ondersteunen. In de loop van het weekend zijn er in de Hnita Jazz Bar ook enkele jazzconcerten en dj-sets", aldus Peter Anthonissen, voorzitter van Hnita.





(AVH)