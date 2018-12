Hnita Jazz Bar huisvest tijdelijk in bergbos: “Hier begon het allemaal” Antoon Verbeeck

19 december 2018

19u30 0 Heist-Op-Den-Berg De Hnita Jazz Bar neemt deze zaterdag tijdelijk zijn intrek onder Bar Bistro Maginique in het bergbos. Voor de jazzclub is het een terugkeer naar zijn wortels, want stichter Juul Anthonissen organiseerde op deze locatie de eerste concerten. Tot en met 2 maart staan er optredens gepland.

De Hnita Jazz Club in de Lostraat maakt zich op voor verbouwingswerken en verhuist daarom naar tijdelijke locaties. Deze zomer vond het onderdak in de voormalige zomerbar in de Bergstraat. Op zaterdag verhuist het opnieuw. Locatie van dienst is de vroegere zaal Bergola. “In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw was Zaal Bergola op de Heistse berg een belangrijke plek in het Heistse uitgaansleven. De Heistse Jazz-Club, vanaf 1959 Hnita Jazz Club geheten, organiseerde er van 1955 tot 1963 een twintigtal jazzconcerten, vooral met Belgische artiesten, maar ook met buitenlandse kleppers als de Amerikaanse blueslegende Big Bill Broonzy”, zegt Peter Anthonissen van de Hnita Jazz Club, zoon van stichter Juul.

“De huidige locatie van de Hnita Jazz Club, de Hnita-Hoeve, is sinds eind oktober gesloten voor renovatie. Het is dan ook bijzonder voor de club om net nu terug te keren naar de plek waar het allemaal begon. Ooit hadden we een wilde droom om in het bergbos een jazzfestival te organiseren, ingegeven door de geschiedenis van de Hnita Jazz Club op deze locatie. Het bleef bij dromen. De timing om terug te keren naar het bergbos was nu perfect. Want dankzij Bar Bistro Maginique is er in het bergbos terug iets in beweging gezet. Tot 2 maart zijn we te vinden onder de horecazaak, op de exacte locatie van de oude Bergola. De ruimte, waar plaats is voor zo’n 75 personen, is de laatste decennia weinig benut geweest.”

De komende maanden vinden er elf optredens plaats in de zaal. “Twee concerten leggen expliciet de link met het jazzverleden van Bergola. 62 jaar na zijn eerste optreden in Bergola staat de Antwerpse saxofonist Cel Overberghe er weer op de planken. In 1957 deelde hij in Bergola de affiche met zijn mentor Jack Sels. Sels zelf wordt geëerd met een korte documentaire en een formatie met een spectaculaire line-up: zes saxofoons en een ritmesectie.” Ook oprichter Juul Anthonissen wordt geëerd. “Speciaal voor de gelegenheid stelt de Collectie Juul Anthonissen enkele foto’s van jazzconcerten ter beschikking die in de jaren ’50 in Bergola werden genomen. Deze zullen de muur van de Hnita Jazz Bar sieren”, besluit Peter. De Hnita Jazz Bar @ Bergola is gelegen aan de Kerkhofstraat 4. Meer info op www.hnitajazzclub.be