Historicus zoekt in kerk naar lijk van adellijke heer 27 juni 2018

02u29 0 Heist-Op-Den-Berg Historicus en leerkracht Ivan Dockx (33) uit Itegem is er na onderzoek zeker van dat er in de kerk van zijn dorp de achttiende-eeuwse adellijke heer Jacobus-Josephus-Gerebrandus Gansacker en zijn vrouw werden begraven. Hij wil met een scanner op zoek gaan naar de exacte locatie.

Uit de begrafenisakte van de laatste Itegemse mannelijke heer uit het geslacht Gansacker blijkt namelijk dat hij na zijn overlijden te Brussel werd begraven in Itegem. "Dit is nieuwe info want niemand in ons dorp is op de hoogte van zijn graf. Zeven jaar na Gansacker stierf ook zijn vrouw Maria Joanna Josepha van Reynegom in Brussel en ook zij werd drie dagen later te Itegem begraven. Ook haar graf is in Itegem niet gekend", legt Ivan uit.





Uitzondering

"Mogelijk werd Gansacker in de kerk begraven, onder het schilderij van Sint-Guibertus, en kreeg zijn vrouw een plaatsje onder het schilderij van de rozenkrans. Een andere optie is op de plek waar alter het monument voor de gesneuvelden van WOI kwam, vooraan tegen de kerk."





Begraven in de kerk werd in 1784 door keizer Jozef II verboden maar mogelijk maakte men in 1790 toch nog een uitzondering in Itegem, bovendien was men de kerk in die periode aan het vergroten en verbouwen. Ivan is overtuigd van zijn vondst, alleen ontbreekt het ultieme bewijs. "Misschien kan er een soort van scanner ingezet worden, zoals onlangs ook de kerk van Schriek werd onderzocht. Al besef ik dat zoiets van het kostenplaatje afhangt." (AVH)