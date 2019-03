Historicus Ivan Dockx stelt lijst van 15 vrouwelijke straatnamen op voor Heist-op-den-Berg Antoon Verbeeck

05 maart 2019

10u21 0 Heist-Op-Den-Berg De Itegemse historicus en auteur Ivan Dockx heeft een lijstje van 15 vrouwennamen, die in de toekomst kunnen toegewezen worden aan een straat in Heist. Dockx pikt zo in op de oproep van televisiepresentatrice Sofie Lemaire, die meer vrouwennamen in het straatbeeld wil zien. “In Heist-op-den-Berg is er geen één straat naar een vrouw vernoemd. Tijd dat de weegschaal wat meer gelijk komt te staan.”

Als het van Sofie Lemaire afhangt komen er in de toekomst meer vrouwelijke straatnamen bij. Meerderheidspartij PRO Heist steunt haar idee en staat open voor suggesties. Historicus Ivan Dockx heeft alvast een lijst van 15 namen klaar. “De oproep is terecht. In de geschiedenis zijn er evenveel vrouwen die grootse dingen hebben gepresteerd als mannen. In Heist-op-den-Berg kende ik alleen de Maria Coolstraat als ‘vrouwelijke straatnaam’, maar na opzoekingswerk blijkt ook die straat niet naar een vrouw te zijn vernoemd. Het is een vervorming van ‘Mariacolen’, een verwijzing naar een kloosterorde. Met andere woorden: Heist-op-den-Berg heeft geen één straat die de naam van een vrouw draagt. Tijd dat de weegschaal wat meer gelijk komt te staan.”

“Op een halfuurtje tijd had ik al een lijst van dertien namen. Ik denk aan de Leonie Anthonislaan, een dappere Heistse spionne tijdens WOI, Florentine de Sobrieweg, een vluchtelingenkind uit Booischot dat in 1914 vermist raakte tijdens het vluchten en 35 jaar later met haar familie werd verenigd, en de Catharina Van der Steenstraat, één van de eerste eeuwelingen in Heist. Nog op mijn lijst staan: Barones van Reynegomstraat, de laatste adellijke dame van Itegem die veel goede werken deed, Flore d’Arenbergstraat, de laatste adelijke vrouwe van Heist, Nonnekensbossen, een verwijzing naar de bossen van de zusters van Roosendael in Itegem, Sofie Berthoutweg, het eerste Heistse schepenzegel werd in 1311 aan haar huwelijkscontract bevestigd, de Maria Verlindenstraat, burgemeester van Itegem en medestichtster van de Fort-producten en Zusters Annonciadenweg, een congregatie die actief was te Heist en Hallaar.”

De Fabiolalaan, vernoemd naar de bekende dancing, Zuster Landradastraat, zestig jaar verbonden aan de werken van de zusters in Wiekevorst, de Maria-Theresiastraat, een populaire keizerin, Aartshertogin Isabellastraat, die verklaarde dat Wiekevorst niet gesplitst mocht worden, Isabella Percystraat, afstammelinge van de zevende graaf van Northumberland, en Elisabeth Keldermansstraat, telg van een bekend architectengeslacht, maken het lijstje compleet.