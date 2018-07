Hier verrijst luxeflat van de toekomst DRANKENHANDEL AAN LEOPOLDLEI TEGEN DE GROND VOOR 'THE QUBE' ANTOON VERBEECK

06 juli 2018

02u29 0 Heist-Op-Den-Berg Langs de Leopoldlei wordt op de oude locatie van drankenhandel Prik & Tik de komst van veertien luxeappartementen voorbereid. Het project, dat de naam The Qube draagt, is in handen van Bouwwerken Peeters en pakt uit met haar strakke architectuur en zuinig energieverbruik.

De drankenhandel Prik & Tik ging anderhalf jaar geleden toe, sindsdien stonden de loods en aanpalende gebouwen leeg. De zaakvoerder van de drankenhandel sloot de zaak nadat de nieuwe eigenaar van de site zijn zinnen had gezet op de ontwikkeling van een groot appartementenproject. De eerste stappen zijn ondertussen gezet. De drankenhandel langs de Leopoldlei ligt momenteel tegen de vlakte. "In september start Bouwwerken Peeters op deze locatie met de bouw van het appartementenproject. Er komen in totaal veertien luxeappartementen. Het gaat om een project van zo'n vijf miljoen euro. Als projectnaam hebben we gekozen voor The Qube, verwijzend naar de kubusvormige structuur van het gebouw", zegt Luc Ceulemans van C&M Vastgoed, dat instaat voor de verkoop van de appartementen.





Bijna-energieneutraal

Er komen appartementen met twee of drie slaapkamers, telkens met een terras dat minstens 20 vierkante meter telt en gericht is op het zuidwesten. Onder de grond komt een parking. "Het kleinste appartement is zo'n 92 vierkante meter groot, het grootste 160. Ze zijn stuk voor stuk bijna- energieneutraal. Om een laag E-peil te bereiken, is elk appartement uitgerust met een warmtepomp, vloerverwarming, ventilatiesysteem D en zonnepanelen", klinkt het. "De verkoop ging vorige maand van start, maar al ruim op voorhand kregen we telefoontjes van geïnteresseerden. Er is ontzettend veel vraag naar kwalitatieve appartementen in Heist-op-den-Berg. Dit project is ook zo aantrekkelijk omwille van de ligging; op wandelafstand van de winkelstraat en het openbaar vervoer. Bovendien zijn provinciaal groendomein de Averegten en het bergbos vlakbij. Ondertussen zijn zes van de veertien appartementen verkocht. Onze prijzen starten vanaf 286.000 euro, plus registratiekosten en btw. Het appartementsgebouw zou in april 2020 klaar moeten zijn."





Op vraag van het gemeentebestuur werd een aanpalende woning niet afgebroken. Het statige huis is kenmerkend voor de straat en de gemeente had daarom liever niet dat het bij het project werd betrokken. Het pand, dat dateert uit de 19de eeuw, werd daarom apart verkocht. Begin 2019 opent er een nieuw schoonheidssalon. "Momenteel zijn we het huis aan het renoveren. Zo goed als alles moet vernieuwd worden: de ramen, de voorzieningen,... maar het authentieke karakter van het pand blijft wel bewaard. In februari of maart zou ik de zaak willen openen", aldus toekomstig zaakvoerster Amelie De Neef.