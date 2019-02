Heylen Vastgoed Heistse Pijl komt met fietsevenement voor recreanten op de proppen Antoon Verbeeck

28 februari 2019

De wielerwedstrijd Heylen Vastgoed Heistse Pijl richt zich dit jaar ook op de recreatieve fietser. Daags na de wedstrijd, die zal plaatsvinden op 22 juni en te volgen zal zijn op Sporza, kan je een groot deel van het parcours zelf trotseren. De startplaatsen van de Heylen Vastgoed Classic zijn in Heist-op-den-Berg en Turnhout. De stad Herentals krijgt een centrale rol in het parcours voor de recreanten. Deelnemers krijgen de keuze uit 110 of 65 kilometers. Voor families is er een aangepast parcours van zo’n 20 kilometers. De opbrengst van de toertocht gaat integraal naar twee goede doelen die zowel Heylen Vastgoed als de organisatie van de Heistse Pijl nauw aan het hart liggen: Olivia Fun, dat onderzoek naar kinderkanker steunt, en To Walk Again.