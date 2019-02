Herstellingswerken aan betonplaten Kleine Steenweg Antoon Verbeeck

16 februari 2019

14u09 0

Het gemeentebestuur voert vanaf maandag herstellingswerken uit in de Kleine Steenweg in Booischot. Tussen de Oude Aarschotsebaan en de spoorweg worden de verzakte betonplaten opnieuw geperst en gefreesd. Ook aan het fietspad in deze zone worden gelijkaardige werken uitgevoerd. In een latere fase volgen er herstellingswerken aan het voetpad. De werken zullen ongeveer twee maanden duren, afhankelijk van het weer. “De werfzone zal enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer, het doorgaand verkeer zal worden omgeleid. De omleiding voor -3,5 ton gaat via Dorpsstraat, Broekmansstraat zo naar de N10 (Liersesteenweg). De omleiding voor +3,5 ton gaat via Dorpsstraat, Heistseweg, Westerlosesteenweg, Paul Van Roosbroecklaan, Lostraat en zo naar de N10 (Liersesteenweg)”, deelt de gemeente mee.