Heistse straathonden welkom in Mechelen

Heist-Op-Den-Berg De gemeente Heist-op-den-Berg werkt vanaf 15 januari samen met Dierenbescherming Mechelen vzw. De gemeente zocht een nieuwe partner na de plotse stopzetting van het dierenasiel in Aarschot.

De gemeenteraad gaf dinsdagavond groen licht voor de samenwerking met Dierenbescherming Mechelen vzw, die gevestigd is aan de Slachthuislaan in Mechelen. Na de stopzetting van het Aarschotse dierenasiel Animalibus zocht Heist-op-den-Berg een nieuw asiel voor de opvang van loslopende honden en voor het zwerfkattenbeleid. Voortaan kunnen Heistenaren terecht in Mechelen. "Dierenbescherming Mechelen staat vanaf 15 januari in voor de opvang van verloren en gevonden huisdieren op het grondgebied van Heist-op-den-Berg. Inwoners die hun huisdier willen afstaan, kunnen vanaf die datum ook in Mechelen terecht. Kleine huisdieren zijn honden, katten, cavia's en konijnen. Voor vogels hebben we nog steeds onze samenwerking met het Vogelopvangcentrum uit Herenthout", zegt schepen David Geerts (sp.a).





Wat met zwerfkat?

"Wanneer inwoners van Heist geconfronteerd worden met zwerfkatten, melden ze dit best aan de Milieudienst. Als ze een behandeling van de katten wensen, zullen ze de katten moeten vangen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van vangkooien, die ze als inwoners van onze gemeente gratis kunnen lenen bij de gemeentelijke technische dienst. Er wordt een waarborg van 50 euro gevraagd. Volgende stap is dat ze contact opnemen met Dierenbescherming Mechelen en de gevangen kat(ten) er naartoe brengen. Een dierenarts steriliseert of castreert de zwerfkatten. Nadien kan de persoon die de kat naar het asiel bracht, de dieren vrijlaten op de vangplaats."





Vrijwilligers

Vorig jaar sloten Duffel en Sint-Katelijne-Waver zich aan bij de vzw. Sinds begin dit jaar deden Bonheiden en Putte al hetzelfde. "Wij hebben sinds de heropstart in januari 2016 een aantal kattenverblijven gerenoveerd en vergroot. Er kan zeker nog een gemeente bij. Voor de honden is er ook voldoende capaciteit, maar wordt het mogelijk oppassen tijdens de jaarlijkse 'zomerdump' in de grote vakantie", zegt Sabine Slaets van Dierenbescherming Mechelen.





Per inwoner krijgt de Dierenbescherming van de gemeente Heist-op-den-Berg een jaarlijkse werkingstoelage van 25 eurocent, goed voor ongeveer 11.000 euro per jaar. De gemeente betaalt de inwoners bovendien alle kosten terug rond het zwerfkattenbeleid, zoals castratie, sterilisatie en euthanasie.





"Wat we nu op nog poten willen zetten, is een samenwerking met vrijwilligers, mensen die de dieren naar Mechelen willen voeren", vervolgt schepen David Geerts.





"Want het is niet de bedoeling dat een interventieploeg van de politie deze taak vervult. We bekijken ook of het mogelijk is om op ons grondgebied een hondenhok te installeren. Daarnaast willen we voor ons zwerfkattenbeleid samenwerken met lokale dierenartsen, die dan dezelfde tarieven als de vzw zouden hanteren. Zo hoeven inwoners uit Heist de verplaatsing naar Mechelen niet te maken", besluit Geerts.