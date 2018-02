Heistse Schutters huldigen kampioenen 13 februari 2018

Vorige maand vond in de lokalen van de Heistse Schutters Vereniging (HSV) de jaarlijkse huldiging van de clubkampioenen plaats in aanwezigheid van burgemeester Luc Vleugels en eerste schepen Eric Verbist. De HSV-clubkampioenen voor 2017 waren Tom Saudemont in het parcoursschieten Standard klasse, Marc Lauwers in het parcoursschieten Open klasse, Peter Vercammen in het parcoursschieten Production, Hans Vanderveken in het bowlingpinschieten, Joeri Weckx in het LVR-schieten, Alex Vranckx karabijn .22 en karabijn lever action en Wim Mattheus Luchtkarabijn.





(AVH)