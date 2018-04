Heistse Pijl vergeet Goolaerts niet OVERLEDEN RENNER WORDT VEREEUWIGD IN WIELERWEDSTRIJD ANTOON VERBEECK

26 april 2018

02u39 0 Heist-Op-Den-Berg Wielerwedstrijd Heylen Vastgoed Heistse Pijl draagt voortaan de ondertitel 'in memoriam Michael Goolaerts'. De renner uit Hallaar, die overleed tijdens Parijs-Roubaix, woonde op een boogscheut van het parcours. Ook de trofee van de strijdlust zal naar Goolaerts worden vernoemd.

"Het is altijd fijn om voor eigen volk te rijden en ik wil laten zien wat ik in mijn mars heb, maar extra druk op mijn schouders voel ik niet." Michael Goolaerts keek vorig jaar uit naar zijn eerste deelname aan de wedstrijd die door zijn thuisdorp Hallaar komt. Een dag na de begrafenis van het lokale wielertalent, kondigt zijn manager en tevens organisator van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl, die plaatsvindt op zaterdag 2 juni, aan dat de wedstrijd voortaan zijn naam zal dragen in een ondertitel.





"Michael woonde in de Merelstraat in Hallaar, op een kleine honderd meter van de lokale rondes van de Heistse Pijl. Het is één van de weinige profrenners die we in het Heistse hebben. Ik werkte er al verschillende jaren mee samen en kende hem al heel lang. We wilden dan ook absoluut iets doen om hem te eren. Niet eenmalig, maar voor altijd. Heylen Vastgoed Heistse Pijl blijft de naam van de wedstrijd, maar dan met het onderschrift 'in memoriam Michael Goolaerts", zegt Van den Bosch.





Trofee

"We gaan het daar niet bij laten. Een in memoriam is natuurlijk heel mooi, maar we willen het ook toonbaar maken. Naast de nieuwe titel komt er de Michael Goolaerts-trofee voor de renner die tijdens de wedstrijd de meeste strijdlust toont. De trofee past bij Michael, die zelf met de nodige strijdlust koerste. We gaan nu nog verder brainstormen over hoe we het precies gaan aanpakken. Een week voor de koers komen we met onze definitieve plannen naar buiten. De goedkeuring van de familie van Michael hebben we alvast."





Kempen

Een ondertitel en een nieuwe trofee voor de strijdlust, zijn niet de enige nieuwigheden. De steden Geel en Herentals worden deze keer mee in het parcours opgenomen, niet toevallig langs de kantoren van hoofdsponsor Vastgoed Heylen. De renner die als eerste het kantoor in Herentals passeert, krijgt een prijs. "Geel en Herentals hebben een wielertraditie. Het is gewoon logisch dat we daar iets mee doen. Nu de Scheldeprijs niet meer door de Kempen passeert, dreigt de sterke binding tussen de regio en het wielrennen verloren te gaan. Wij willen dit tegenwerken", legt Dieter Clerx van de organisatie uit. "In 2019 willen we dan ook onze wedstrijd opentrekken voor recreanten en wielertoeristen. Zodat zij een beleving hebben vergelijkbaar met de ervaring die de profs een dag eerder of een dag later hebben."