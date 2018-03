Heistse Pijl heeft nieuwe naam en hoofdsponsor 01 maart 2018

Wielerwedstrijd de Heistse Pijl heeft vanaf dit jaar een nieuwe hoofdsponsor en nieuwe naam. Heylen Vastgoed, dat vandaag een kantoor opent in Theophiel De Biestraat in Heist-op-den-Berg, volgt Carrefour Market op als hoofd- en titelsponsor. De wielerwedstrijd, dit jaar op zaterdag 2 juni, zal voortaan door het leven gaan als Heylen Vastgoed Heistse Pijl.





"De overeenkomst met Carrefour Market liep af toen Heylen Vastgoed in beeld kwam. Zonder sponsoring op dit niveau, kan je geen koers organiseren. We zijn dus verheugd dat Heylen Vastgoed onze nieuwe hoofdsponsor is. Leuk detail is dat zowel de kleuren van Heylen Vastgoed als die van onze wedstrijd rood, zwart en wit zijn. Dat is mooi meegenomen", zegt Jef Van den Bosch van de Heistse Pijl. Het vastgoedkantoor is naast de Heistse Pijl ook sponsor van voetbalclub Royal Antwerp FC, verschillende lokale voetbalclubs en hoofdsponsor van Herentals Fietst en Feest. "De beleving van de koers in deze regio heeft mee onze beslissing vormgegeven", legt Kristof Smolders van Heylen Vastgoed uit. "Het parcours van de Heitse Pijl, met vertrek in Turnhout en aankomst in Heist, loopt ook langs drie tot vier dorpskernen waar wij een kantoor hebben. Doe daarbij de het enthousiasme en commerciële ingesteldheid van de organisatie en de keuze lag snel vast." (AVH)