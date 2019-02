Heistse meerderheid toont ambitie met nota van meer dan duizend aandachtspunten Antoon Verbeeck

14 februari 2019

15u16 0 Heist-Op-Den-Berg De nieuwe meerderheid in Heist-op-den-Berg heeft een ambitienota klaar, waarin het de doelstellingen voor deze legislatuur omschrijft. De realisatie van een oostelijke rondweg, het aanpakken van het tekort aan sportaccommodatie ten zuiden van de N10 en een betere verbinding tussen de verschillende deelkernen en het centrum springen in het oog.

Burgemeester Luc Vleugels (CD&V) stelde tijdens de gemeenteraad de ambitienota voor in naam van de coalitie tussen zijn partij en partners N-VA, PRO Heist, Groen en Open Vld. De nota werd een verzameling van doelstellingen die uit de vijf partijprogramma’s werden geplukt en telt maar liefst meer dan duizend punten. Kwam als eerste aan bod tijdens de voorstelling: het thema mobiliteit. “In overleg met de bewoners kiezen we voor veilige en comfortabele en toekomstgerichte alternatieven zoals trage wegen, parallelwegen... We maken alle deelkernen bereikbaar, met prioriteit voor de as noord-zuid. We doen dit bij voorrang vanuit het kernnet en het aanvullend net en in functie van de beschikbaarheid van capaciteit bij De Lijn. Er wordt ook gestart met de aanleg van de oostelijke rondweg. De fasering van de werken zal afhangen van de subsidieaanvraag, maar we laten anderzijds de voortgang van de aanleg er niet van afhangen”, klonk het.

Het gemeentebestuur denkt onder andere ook aan het klimaat, de bestrijding van armoede in de gemeente en het welzijn van de dieren. Er is ook goed nieuws voor sportverenigingen ten zuiden van gewestweg N10. “In overleg met alle betrokken gebruikers voorzien we zowel voor binnen- als buitensport de prioritair nodige accommodaties. Knelpunten en acute tekorten, zoals ten zuiden van N10, worden eerst aangepakt, alsook het uitbreiden van het aanbod door herbestemming of multifunctioneel gebruik van bestaande infrastructuur.” De fusie tussen het gemeentebestuur en het OCMW levert de meerderheid ook wat werk op. “ Om de lokalisatie van de diensten te ontsnipperen, evalueren we of en hoe één centraal administratief centrum zinvol en betaalbaar kan worden. We geven tijdig uitsluitsel over de finaliteit van de site parking Vlinderstraat en houden rekening met de mogelijkheden en lasten die gepaard kunnen gaan met aanhouden of herbestemmen van huidige sites en gebouwen.” In het najaar volgt er een gedetailleerd meerjarenplan.