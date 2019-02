Heistse boekhandel en platenboer vieren maand lang Vrouwendag met acties Antoon Verbeeck

27 februari 2019

De handelszaken boekhandel Het Voorwoord in de Noordstraat en Toekan Records uit de Bergstraat brengen naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart de hele maand vrouwelijke artiesten en schrijvers onder de aandacht. Klanten die op Internationale Vrouwendag een werk van een vrouwelijke auteur of artiest kopen, krijgen 8,3 procent korting, een verwijzing naar de datum. Vrouwen die die dag in de winkels iets kopen, kunnen bovendien op een kleine attentie rekenen. “Maar slechts één dag per jaar vrouwen huldigen, is niet voldoende”, zeggen de initiatiefnemers. “Mannelijke schrijvers staan al in de aandacht sinds de uitvinding van het schrift en mannelijke artiesten sinds de notatie van de eerste notenbalk. Hoog tijd voor een kleine inhaalbeweging. De hele maand blijven vrouwelijke artiesten in beide winkels prominent in beeld. Bovendien wordt in boekhandel Het Voorwoord gedurende maart ‘Het leven van een dienstmaagd’ van Margaret Atwood verkocht ten bate van het goede doel. In Toekan Records zal dat ‘The Reminder’ van Feist zijn.” Van elk verkocht exemplaar wordt 15 procent van de opbrengsten aan UN Women geschonken. “Creatieve, geëngageerde of intelligente vrouwen moeten al eeuwenlang harder werken om hetzelfde resultaat te bekomen als hun mannelijke tegenhangers. Hoog tijd de, trage, verandering die daarin komt een duwtje in de rug te geven”, klinkt het nog.