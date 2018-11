Heistse band Elentriek speelt opnieuw top 30 voor goede doelen Antoon Verbeeck

20 november 2018

21u15 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse coverband Elentriek speelt in samenwerking met cultuurcentrum Zwaneberg op zondag 23 december onder de naam ‘Elentriek voor ‘t Leven’ opnieuw een Nederlandstalige top 30 ten voordele van drie goede doelen. De nummers die de komende weken het meeste geld opbrengen, halen de setlist. Voor de gelegenheid trommelde de band enkele bekende gezichten op.

Het concept van Elentriek voor ‘t Leven is bekend in Heist en omstreken. De band maakte voor de concertavond een bloemlezing van 150 Nederlandstalige liedjes: van K3's ‘Alle Kleuren’ en ‘Anja’ van Gorki tot de oorwurm ‘Zoutelande’ en klassiekers ‘Rozen naar Sandra’ en ‘Jennifer Jennings’. Op www.elentriek.be kan je zoveel nummers kiezen als je wil en stort je een bedrag naar keuze voor ieder nummer. De nummers die het meeste geld in het laatje brengen vormen zo op 23 december de weergaloze top 30 van de concertavond. “Voortaan zal ‘Elentriek voor ‘t Leven om de twee jaar georganiseerd worden. Vorig jaar kwam er geen nieuwe editie wegens een te drukke agenda, maar het lijkt ons ook logisch dat we er meer tijd tussen laten”, legt zanger-gitarist van Elentriek Gert Dupont uit.

“Tot 19 december kan je jouw persoonlijke stem uitbrengen en zo mee de playlist voor een muzikaal festijn bepalen. Het concept is onveranderd, maar de lijst van 150 nummers werd wel aangepast. Onder andere ‘Zoutelande’ van BLØF, ‘Zo Bijzonder’ van Gers Pardoel en, uit de oudere doos, ‘De wereld is om zeep’ van Urbanus zijn nieuw op de lijst. Of deze nummers de setlist zullen halen, is voor ons ook een vraagteken. Alles ligt in handen van de weldoeners. Al mag je er bijna zeker van zijn dat ‘Ik hou van u’, ‘Iedereen is van de wereld’ en een hit van André Hazes de revue zullen passeren. Om één of andere duistere reden hoort ook ‘Er was een vogeltje dat kon niet meer kakken’ tot dat rijtje.”

Met zijn negen muzikanten palmt Elentriek al iedere vierkante meter van het podium in. Toch houdt de band nog een plaatsje vrij voor gastartiesten. “De Heistse zangeres Aalex Vertommen, actrice Tania Kloek, zangeres en gitariste Kathleen Vandenhoudt, acteur en beatboxer Jeroen Van Dyck, zanger en muzikant Jan De Smet en dj Easy Bies, het alter ego van Heistenaar Gert De Bie, zullen de 23ste van de partij zijn. Wij vinden het geweldig dat we op hun steun kunnen rekenen”, zegt Gert. De Speelhoeve, G-muziek Heist-op-den-Berg en de scouts van Akabe Albatros Pijpelheide zijn dit jaar de goede doelen. De twee vorige edities in 2015 en 2016 brachten respectievelijk 11.000 en 17.000 euro op. “We hopen natuurlijk om het opgehaalde bedrag van 2016 dit jaar te overtreffen”, klinkt het bij de band. Tickets voor de muzikale avond zijn beschikbaar via www.zwaneberg.be.