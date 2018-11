Heistse auteurs geven overzicht van Heistenaren in oorlogen Antoon Verbeeck

21 november 2018

19u14 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse auteurs Paul Van Hove, Peter Van Hoecke en Fons Steurs hebben met ‘Het Huldeboek van Groot Heist’ een nieuwe publicatie uit. Bijna 3.000 Heistenaren die een rol speelden in één van beide wereldoorlogen worden met naam, functie, en in sommige gevallen met foto, opgelijst. Niet alleen gesneuvelden en oud-strijders worden vermeld, ook weerstanders, werkweigeraars en afgevoerden kregen hun plaats in het boek.

“In dit Huldeboek vinden de lezers een lijst van de militairen en burgers die actief geweest zijn bij de geallieerde troepen, bij de erkende weerstandsbewegingen, verplichte arbeid hebben geleverd en gedeporteerd zijn geweest, tijdens de grote oorlogen en geboren, overleden of gewoond hebben in de fusiegemeente ‘Groot Heist’ vóór, tijdens of na één van beide wereldoorlogen. Daarnaast biedt het boek ook nog plaats aan anderen die betrokken waren in militaire operaties in Congo of vrijwilligers in Korea en probeert zo een compleet beeld te geven van Heistenaren die betrokken waren in militaire conflicten”, delen de auteurs mee. “Volledig is die informatie nooit. We ontdekten bijvoorbeeld nog drie gesneuvelden van WOI die niet in onze eerste publicatie waren opgenomen. Zij worden nu wel eer aangedaan. Ook van recentere conflicten hebben we nog geen gegevens verzameld.”

‘Het Huldeboek van Groot Heist’ licht ook enkele persoonlijke verhalen uit, hoewel de auteurs benadrukken dat “elke familie zo zijn verhalen met zich meedraagt en die niet gepubliceerde verhalen minsten even tragisch of bewonderenswaardig zijn.” Eerder publiceerden Steurs, Van Hoecke en Van Hove een historische werk over WOI en één over WOII telkens in Groot Heist. Hun nieuwste boek is verkrijgbaar bij de auteurs zelf of in de Heistse Boekhandel Het Voorwoord in de Noordstraat.