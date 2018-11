Heistenaren over coalitievorming: “Denken ze niet vooral aan zichzelf?” Antoon Verbeeck

14 november 2018

14u45 1 Heist-Op-Den-Berg Een maand na de verkiezingen is de coalitiepuzzel in Heist-op-den-Berg nog steeds niet gemaakt. De bezoekers van de Bergstraat liggen er alleszins niet wakker van, zo blijkt uit een rondvraag van deze middag. “Ze blijven maar vergaderen en in gesprek gaan, maar is men wel echt aan het zoeken naar een oplossing?”

Het laatste nieuws van de coalitieonderhandelingen: N-VA, Open Vld en Groen gaan niet in op de uitnodiging van PRO Heist en CD&V. “Groen, Open VLD en N-VA blijven ook in de huidige situatie de nodige coalitiegesprekken voeren”, deelt Jan Moons (N-VA) mee. De zoveelste poging die op niets uitdraait. “Ondertussen is er al zoveel verschenen en gezegd... het interesseert me gewoon niet meer. Ook omdat ik nu met mijn zoontje van een maand wel wat anders aan mijn hoofd heb. Ze blijven maar vergaderen en in gesprek gaan, maar is men wel echt aan het zoeken naar een oplossing? Of denken ze vooral aan zichzelf?”, vertelt Annelies Vervoort uit Booischot. “Ik vind dat Heist een leuke gemeente is. Vooral in het centrum valt er veel te beleven. Toch mogen er enkele nieuwe partijen aan de macht komen. Dat brengt misschien nog wat meer schwung in de gemeente.”

“Toen ik de verkiezingsuitslag zag, had ik wel een vermoeden dat het een tijdje zou duren. Een maand is misschien wel overdreven. Met deze zetelverdeling is het niet makkelijk om in Heist tot een coalitie te komen, maar de partijen moeten hun werk maar doen”, zegt Nancy De Hertog. “Er mag in onze gemeente wel wat veranderen. In Heist-op-den-Berg is CD&V of CVP al vele jaren de grootste partij in de meerderheid. Van mij mag een andere partij de plak zwaaien.” Anita Compagnie ligt naar eigen zeggen niet wakker van de politieke impasse. “Ik werk bij thuishulp en kom dus veel in contact met senioren. Je merkt toch wel dat het bij oudere generaties meer leeft. Nu het hier in Heist zo lang duurt, vraag ik me af of het wel allemaal eerlijk verloopt. Stel: ik ben PRO Heist maar anti-CD&V, en stem op die eerste. Later blijkt dat die samen al een akkoord hadden voor de verkiezingen. Dan heb ik gewoon mijn stem weggegeven aan een partij die ik niet in de meerderheid wil zien. Waarom spelen niet alle partijen meteen open kaart en geven ze voor de verkiezingen mee met wie ze willen besturen? Dat maakt het voor ons als burger makkelijker om te gaan stemmen, en de partijen weten na de verkiezingen bij wie ze moeten zijn voor het vormen van een coalitie.”

“Wat mij betreft mag het allemaal simpeler worden”, vindt Marcel Vermyelen. “Heb je in de gemeente de meeste stemmen? Awel, dan word jij burgemeester. Dat is toch niet meer dan normaal? Nu worden er in verschillende gemeentes en steden partijen met de meeste stemmen opzijgezet door kleinere partijen. Het is allemaal niet eerlijk. Ik ben er nu 81 jaar dus probeer het me niet te veel aan te trekken van wat er hier in Heist aan het gebeuren is. Er zijn nog altijd interessantere dingen als politiek.”