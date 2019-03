Heistenaren geven met nieuw event hiphop en r&b van eigen kweek een kans Antoon Verbeeck

18u25 0 Heist-Op-Den-Berg Een groep jonge Heistenaren gaat onder de naam Faded Events lokale muziektalenten een platform geven. In april staat een eerste evenement op de planning. “Kleinere artiesten krijgen niet genoeg kansen om gezien te worden. Daar willen we verandering in brengen”, aldus de initiatiefnemers.

Heistenaren Jari Busschots (24 jaar), Tom Van Camp (25) en Jens De Schutter (24) staan aan de wieg van Faded Events. Het trio weet het betere urban- en r&b-werk wel te appreciëren en merken dat de laatste jaren heel wat onbekende talenten de kop opsteken in onze contreien. “We voelen aan dat er terug meer Vlaamse artiesten uitbreken en dat deze scène aan het groeien is in België, ook in onze regio. Dat lokaal opkomend talent willen wij een kans geven. Een plaats waar ze meer zichtbaarheid krijgen en connecties kunnen leggen met andere artiesten”, legt Jens uit. “We gaan verschillende events organiseren en gaan dan altijd zoeken naar lokaal talent uit de buurt van dat event. Door telkens naar een nieuwe locatie te verhuizen, geven we dus heel wat artiesten een kans en is onze line-up altijd anders.”

“Sinds het aankondigen van ons concept hebben we al veel berichtjes gekregen, ook van mensen die we eerst nog niet kenden. Het is duidelijk dat er hier een markt voor is. We focussen ons momenteel alleen op de genres r&b, hiphop en urban, maar later kunnen we eventueel nog uitbreiden. We vinden dat deze muziekstijlen passen binnen het concept dat wij voor ogen hebben. Ze zijn ook zeer populair bij de jongeren.” Het eerste evenement van Faded Events vindt plaats op 20 april in zaal De Zwaan. “Een bewuste keuze. Heist is onze thuisgemeente. We hebben hier de connecties en hebben een goed zicht op wat voor talent er hier is. Dit eerste event wordt al meteen een test. Qua artiesten zitten we voor deze eerste editie trouwens goed, maar we blijven via verschillende kanalen speuren naar opkomend talent. Die mogen zich trouwens ook altijd bij ons aanmelden.”

Tickets voor het evenement in zaal De Zwaan zijn verkrijgbaar bij cafés ‘t Hoekske, ‘t Pleintje, De Oude Ketel, broodjeszaak Van Coillies en nachtwinkel Sparky Fresh. Het evenement is +16 jaar.

