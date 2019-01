Heistenaar Thomas neemt deel aan woestijnmarathon van 250 km: “Ik kijk er al naar uit” Antoon Verbeeck

11 januari 2019

12u48 0 Heist-Op-Den-Berg Thomas Van Woensel uit Heist-Goor is in april één van de 1.100 deelnemers aan de Marathon des Sables, een loodzware Marokkaanse wandel- en loopwedstrijd in de woestijn. Met 250 kilometers op planning wordt het voor de 24-jarige tandarts de grootste sportieve uitdaging tot nu toe.

Thomas begon nog geen drie jaar geleden met het lopen van lange afstanden. Maar een groentje is hij al lang niet meer. Vorig jaar kwam hij als eerste over de finishlijn van de befaamde Dodentocht en onlangs liep hij 170 kilometers voor Music for Life. “Toen ik gestopt was met volleybal en me wou focussen op mijn studies ben ik beginnen joggen. Om zo toch nog wat in beweging te zijn”, vertelt Thomas. “Toen ik door een vriend werd gevraagd om 30 kilometers te gaan lopen, kreeg ik pas echt de smaak te pakken. Die dertig kilometers gingen vlotjes en ik begon daarna steeds meer langere afstanden te doen. Van een marathon naar 80 kilometers, en later naar afstanden van 100 en zelfs 170 kilometers.”

En nu staat hij voor een nieuwe uitdaging: de Marathon des Sables. Zes etappes in de woestijn, samen goed voor 250 kilometers. “Mensen zullen dit misschien gek vinden, maar ik kijk heel hard uit naar mijn deelname aan de Marathon des Sables. Het zit al enkele jaren in mijn hoofd. Ik zag het ooit Tom Waes doen voor zijn programma Tomtesterom en dat heeft me geïnspireerd. Nu ik ervaring heb met lange afstanden, is de tijd er rijp voor. Een deelname aan de Marathon des Sables heeft een prijskaartje van 3.600 euro, wat niet niks is. In dat bedrag zit je inschrijvingsgeld en vliegtuigticket. Voor je kledij, uitrusting en voedsel moet je zelf zorgen en dit de ganse wedstrijd zelf meezeulen in een rugzak. Het zou fijn zijn moest ik nog bedrijven vinden die mij willen sponsoren.”

“Ik hou van de adrenaline die je krijgt tijdens zo’n wedstrijd. Je bent één met de natuur, gaat tot het uiterste en eens je de finish hebt gehaald is de ontlading ontzettend groot. Ik kan echt maanden later nog genieten van zo’n prestatie. Dat ik tijdens de Marathon des Sables zal afzien, weet ik nu al. Temperaturen van 40, misschien wel 45 graden, en een lastige ondergrond; het is allemaal nieuw voor mij. Ooit liep ik 108 kilometers in de Hoge Venen onder een zon van bijna 35 graden, maar een woestijn is toch nog iets anders. Ik ben alleszins bereid om tot het gaatje te gaan. Een plaatsje in de top 100 is de ambitie.”

“Mijn wekelijks trainingsprogramma bestaat uit drie of vier loopjes van 30 à 40 kilometer. Dan heb ik toch elke week zo’n 100 kilometers in de benen. Binnenkort ga ik ook de volledige Belgische kustlijn aflopen, goed voor 70 kilometers. Warme temperaturen opzoeken, ga ik niet doen. Ik kan me nog zo hard voorbereiden als ik wil; pas wanneer ik in die woestijn loop, zal ik weten wat deze inspanning van mijn lichaam vraagt. De Marathon des Sables lijkt heel zwaar, maar er zijn in alle hoeken van de wereld nog extremere wedstrijden. Tijdens de Montane Spine Race in Groot-Brittanië moet je bijvoorbeeld 429 kilometer afleggen in helse weersomstandigheden en dan is er nog de The Jungle Ultra, 230 kilometer door het Amazoneregenwoud. Dat gaat voorlopig mijn petje te boven. Ik hou het dan liever op de woestijn”, knipoogt Thomas.