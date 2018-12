Heistenaar ontvangt eretitel van Italiaanse staat Antoon Verbeeck

17 december 2018

17u54 0 Heist-Op-Den-Berg De 52-jarige Steven Van Raemdonck uit Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) promoot sinds 2013 met zijn vzw Taste Italy Italië als toeristische en gastronomische trekpleister, en krijgt daar nu een beloning voor van het land zelf. Op de Italiaanse ambassade in Brussel mocht hij de eretitel Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia in ontvangst nemen.

Steven mocht de eretitel in ontvangst nemen uit handen van ambassadrice Elena Basile, als officieel vertegenwoordiger van de Republiek Italië. De eretitel, in de vorm van een diploma, manchetknoop en ereteken, wordt uitgereikt aan zowel Italianen als buitenlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de promotie van Italië, bijvoorbeeld op vlak van cultuur, wetenschap of gastronomie. “Halverwege de jaren 80 ben ik met mijn opleiding vertaler Engels en Italiaans gestart. Ik droomde van een job als journalist, maar in die tijd bestond er nog geen specifieke opleiding journalistiek. Tijdens mijn lessen kwam de actuele stand van de taal en de cultuur van het land aan bod. Zo ontstond de passie voor het land Italië en de taal”, legt Steven uit.

In 2013 richtte hij samen met Dirk Michiels en Gabriele Pellegrini de vzw Taste Italy op, die nu zo’n 500 leden telt. Als motivatie voor de overhandiging van de eretitel gaf de ambassadrice aan dat de vzw een sterke bijdrage levert aan de culturele en toeristische relaties tussen Italië en Vlaanderen. “Onder andere dankzij ons magazine Buonissimo, waarvan ik hoofdredacteur ben. Intussen tellen we een vijftigtal medewerkers die hun bijdrage leveren aan het magazine, dat drie keer per jaar verschijnt in zowel Vlaanderen als Nederland, maar ook aan onze website of onze activiteiten. Het gaat deels om mensen die in Italië wonen en dus interessante en minder toeristische plaatsjes kennen en weten wat er leeft in de verschillende Italiaanse regio’s. Met onze vzw organiseren we ook onder andere lezingen en diners ter promotie van producten en diensten van Italiaanse makelij. Binnenkort organiseren we onze eerste reis naar Italië, meer bepaald naar Venetië. Het is de bedoeling dat we dit in de toekomst vaker zullen doen.”

“Zelf ben ik een twintigtal keren in Italië geweest. Ik hou van het land, maar ben niet superfanatiek. In mijn garage staat geen Italiaanse sportwagen en ik eet niet iedere dag Italiaans. Dat Italië mij nu wil bedanken in de vorm van een eretitel is natuurlijk een hele eer. Dit jaar waren er negen personen die de titel hebben ontvangen, waarvan ik de enige Vlaming ben. Zo lopen er in Heist-op-den-Berg dus geen twee rond”, knipoogt Steven. “Deze eretitel heb ik ontvangen op voordracht van. Ik heb geen idee van wie mijn naam heeft doorgegeven, maar ik vermoed dat het via de ambassade zelf is gegaan. De laatste tijd heb ik daar voor de werking van Taste Italy de nodige contacten gelegd. Ik heb de erkenning als individu ontvangen, maar wil toch benadrukken dat ik dit vooral zie als een erkenning voor het vele werk dat tientallen medewerkers wekelijks verzetten voor de werking van Taste Italy. Zonder hen stond het ereteken nu niet te blinken op mijn bureau.”