Heistenaar gaat voor titel van ‘World’s Most Passionate Bartender’ Jelle Trevels (28) van Bar Bistro Maginique vertegenwoordigt België Antoon Verbeeck

06 november 2018

16u13 15 Heist-Op-Den-Berg Is de meest gepassioneerde barman van de wereld een Heistenaar? Het zou zomaar kunnen. De 28-jarige Jelle Trevels, zaakvoerder, chef en barman van Bar Bistro Maginique in het Bergbos vertegenwoordigt van 12 tot 15 november ons land tijdens de finale van de wedstrijd ‘World’s Most Passionate Bartender’ en zal daar getest worden op zijn productkennis en creativiteit.

De wedstrijd ‘World’s Most Passionate Bartender’ is nog geen klassieker. Vorig jaar vond de eerste editie plaats, met een Duitser als eindwinnaar. Het Spaanse merk Licor 43 is de drijvende kracht achter de wedstrijd, waaraan 33 landen zullen deelnemen. Jelle vertrekt volgende week maandag naar Gran Canaria om ons land te vertegenwoordigen. “Deze deelname komt als een verrassing, een aangename verrassing. Ik bereikte de finale dankzij mijn klanten”, legt Jelle uit. “Het is namelijk zo dat in ieder land de barman die de meeste hoeveelheden Licor 43 kon verwerken in zijn dranken werd geselecteerd voor de wedstrijd. Dat moest je dan kunnen aantonen met bestelbonnen en de doppen van de lege flessen. Licor 43 gaat hier dagelijks over de toog; verwerkt in cocktails of warme dranken. Ik ben echt een fan van het product, maar had nooit verwacht dat ik geselecteerd zou worden. Als je ziet welke grote cocktailbars uit bijvoorbeeld Antwerpen hebben deelgenomen, is het heel opvallend dat ik als chef en barman van een zaak in Heist-op-den-Berg het ticket naar Spanje beet heb.”

“Ondertussen kreeg ik al wat informatie over de wedstrijdproeven. Zo zal ik bijvoorbeeld enkele ingrediënten voor mijn neus geschoteld krijgen en moet ik daarmee aan de slag gaan. Mijn creativiteit en kennis van verschillende smaken worden dus getoetst. Me uit de slag trekken met verschillende ingrediënten zal wel lukken, alleen weet ik nog niet hoe sterk de concurrentie is. Ook over de grote finaleproef, waaraan slechts drie landen mogen deelnemen, heb ik nog geen informatie. De organisatie wil daar nog niks over kwijt.”

“Het is mijn eerste deelname aan een wedstrijd, dus ik weet zelf niet goed wat ik precies moet verwachten en of ik wel kans maak op de overwinning. Ach, we zien wel. Aan de overwinning hangt een geldprijs vast van 1.500 euro, om uit te geven aan opleidingen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is niet mijn ultieme doel. Ik vind het leuk om me te meten met collega’s uit andere landen en beschouw het dan ook als een uitdaging. Uiteraard ga ik wel mijn stinkende best doen voor mijn land. De dag na de finaleproef word ik er 29. Ik kan mezelf dus een speciaal verjaardagscadeautje schenken.”