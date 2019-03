Heistenaar Dirk (52) waagt zich aan ‘Marathon des Sables’ Els Dalemans

28 maart 2019

18u43 0 Heist-Op-Den-Berg Op één week tijd een route van zo’n 250 kilometer afleggen in de verschroeiende hitte van de Marokkaanse woestijn. Dat is het doel van de ‘Marathon des Sables’, waar ook Heistenaar Dirk Viskens (52) aan deelneemt. “De afstand mag geen probleem zijn, maar ik ben benieuwd hoe mijn lichaam op de extreme temperatuur gaat reageren. Het wordt stevig doorbijten.”

“Tom Waes maakte de ‘Marathon des Sables’ bekend bij het grote publiek toen hij in 2010 deelnam voor zijn televisieprogramma Tomtesterom. Maar al vele jaren eerder droomde ikzelf van wat wordt beschouwd als de zwaarste voettocht ter wereld. Alleen is een deelname erg duur: reken alles samen toch op meer dan 3.500 euro. Wie jong is, een huis bouwt, kinderen krijgt... heeft dat geld niet zomaar. Ik heb dus lang en geduldig moeten wachten op dit moment”, zegt Viskens.

“De voorbije jaren waagde ik me wel al aan verschillende andere projecten: ik heb tien deenames aan de Dodentocht op de teller, beklom de Kilimanjaro in Afrika, liep de Inca Trail in Peru... Nu kan ik me eindelijk ook aan dit avontuur wagen.”

“Ik train al meer dan een jaar drie keer per week specifiek voor de ‘Marathon des Sables’. Die tocht bestaat uit zes etappes van verschillende afstanden, die in zeven dagen gelopen worden. De exacte afstanden krijgen we niet op voorhand, maar de langste etappe zal net geen 90 kilometer zijn. Als mijn voeten het uithouden, hoop ik die afstand in 15 tot 18 uur tijd af te leggen.”

“Vooral de invloed van de extreme temperaturen op mijn lichaam zal ik moeten afwachten. Overdag stijgt het kwik naar 40 tot 50 graden, ‘s nachts koelt het af tot 5 à 10 graden. Ik trainde al op Tenerife in temperaturen tot 35 graden, en dat lukte erg goed, maar uiteindelijk is elke situatie anders.”

“Wat de ‘Marathon des Sables’ echter nog zwaarder maakt, is de bagage. Elke deelnemer draagt zijn eigen rugzak met eten voor een hele week, een slaapzak en ander materiaal. Enkel water krijgen we van de organisatie. Mijn rugzak zal al 10 kilogram wegen, waarvan 5 kilogram astronautenvoeding. Alles wat verder overbodig is, laat ik thuis. Dit betekent ook dat ik een hele week in dezelfde outfit zal lopen, want voor meer kledij is er geen plaats.”

“Jaarlijks verschijnen zo’n 1.300 lopers aan de start van deze wedstrijd , ongeveer 300 van hen geven het onderweg op. Ik geloof dat het uiteindelijk vooral op je mentale kracht aankomt om de finish te halen. Natuurlijk zijn mijn vrienden en familie bezorgd dat mij iets zou overkomen. Ze herhalen regelmatig dat ik hier ook kan sporten, gezond ben en alles heb wat ik wil. Maar ik ben te onrustig, elke keer weer wil ik mezelf iets verder duwen, mijn grenzen verleggen. Ik ben benieuwd of me dat dit keer ook weer lukt.”

“Ik vertrek op 4 april via Parijs naar Marokko, waar alle deelnemers vanuit de luchthaven met bussen rechtstreeks naar de woestijn worden gebracht. Daar verblijven we in een tentenkamp terwijl onze bagage en deelname wordt gecheckt, wie met alles in orde is krijgt zijn ticket. Op 7 april start de wedstrijd, op 13 april moet alles achter de rug zijn. Wie mij wil aanmoedigen of mijn prestaties wil volgen, kan dit door mijn rugnummer 195 in te geven op de website www.marathondessables.com.”