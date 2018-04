Heist wil velden Molenzonen voor 15 jaar huren OCMW LIER WIL GRONDEN WAAROP VOETBALCLUB SPEELT, NIET VERKOPEN ANTOON VERBEECK

27 april 2018

02u41 0 Heist-Op-Den-Berg Het OCMW van Lier staat niet open voor een verkoop van de gronden waarop voetbalclub KFC Molenzonen Hallaar speelt. Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg wil de velden nu voor minstens vijftien jaar huren. Eind mei buigt de OCMW-raad zich over het voorstel van Heist.

In het najaar van 2014 verkondigt het OCMW van Lier dat het de bouwgronden in de Spekstraat, sinds jaar en dag de thuisbasis van de Molenzonen, wil verkopen. Ongerustheid breekt uit op 't Spek en een grote mars van spelers, bestuursleden, supporters en sympathisanten door de Heistse straten maakt duidelijk dat de gemeente in actie moet komen. Eind vorig jaar maakte het schepencollege bekend dat Heist de intentie heeft om de velden over te kopen. Het wil op de gronden een sporthub voor zowel de voetbalclub als andere buitensporten realiseren. Daar steken ze in Lier voorlopig een stokje voor. "Uit een navraag blijkt dat de verkoop van de gronden openbaar moet gebeuren. We kunnen de velden niet zomaar verkopen, ook niet aan het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg", reageert OCMW-voorzitter van Lier Marleen Vanderpoorten (Open Vld). "De gemeente wil de velden dan maar verder huren. Dat kan, maar de periode die ze voorstellen, minstens vijftien jaar, lijkt me eerlijk gezegd nogal lang. Eind volgende maand zal het punt op onze OCMW-raad verschijnen."





Infrastructuur

De Heistse oppositiepartijen N-VA en ETA namen op de gemeenteraad het dossier rond de Molenzonen op de korrel. De woorden realisme en dromers werden vanuit de oppositiebanken afgevuurd. Burgervader Luc Vleugels (CD&V) wou het bij de feiten houden en die zijn nog steeds dezelfde als vorig jaar. Hij maakte duidelijk dat men in eerste instantie de huidige situatie van de club, het uitoefenen van de sportactiviteiten op 't Spek, wil vrijwaren. De verdere uitbouw van een sporthub is het gewenste einddoel op langere termijn.





"Daarom hebben wij het OCMW van Lier een voorstel tot aankoop gedaan. Als ze zouden terugkomen op hun voornemen om te verkopen, willen wij de velden zo lang mogelijk huren", zegt Vleugels. "In alle geval voor een periode die lang genoeg is om de voor de club noodzakelijke infrastructuurinvesteringen in kleedkamers, sanitair en de kantine financieel te verantwoorden, en om de gemeente in staat te stellen de in de omgeving actieve landbouwer de nodige bedrijfszekerheid te bieden."





"Het water staat bijna tot aan onze lippen", zegt Sven Lambrechts van de Molenzonen. "Onze club krijgt er steeds meer leden bij, maar onze infrastructuur hinkt achterop. We willen duidelijkheid. Onze huur loopt af in 2021. We moeten weten of de investeringen die we maken, nog wel de moeite zijn om te doen. Als onze club geen velden heeft, is het gedaan. Ik hoop dat we niet worden meegesleurd in een politiek spel. Alle partijen hebben er hun zegje over, maar wie heeft de oplossing?"