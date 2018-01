Heist wil niet-Belgen informeren over verkiezingen 25 januari 2018

02u34 0

De diversiteitsdienst van Heist-op-den-Berg doet mee aan de campagne 'Ik stem ook', dat niet-Belgische inwoners wil informeren over de komende gemeenteraadsverkiezing. De campagne wordt opgezet door De Wakkere Burger vzw, het Minderhedenforum en ORBIT vzw. "We hebben in Heist-op-den-Berg de doelstelling om bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 alle burgers te informeren, ook de niet-Belgische inwoners. Want ook zij hebben, onder bepaalde voorwaarden, stemrecht", zegt schepen van Diversiteit Kelly Van Tendeloo (sp.a). De campagne 'Ik stem ook' beschikt over het nodige informatieve materiaal, gebundeld in één website en aanspreekpunt. (AVH)