Heist vereeuwigt op oude speelkaarten Antoon Verbeeck

29 november 2018

Wie zoekt naar een kerstgeschenk voor een fiere Heistenaar, kan best eens aankloppen bij Marc Bosmans uit Itegem. Na het overlijden van zijn vader Jos, een fervent speelkaartenverzamelaar, vond Marc 250 ambachtelijk gemaakte kaartensets uit begin jaren 80 terug. “Op de kaarten staan foto’s van Heistse gebouwen en plaatsen, zoals onder andere het vredegerecht, Heistse kerken, de Bergop en café Oud Egypte. Mijn vader heeft destijds zelf de kaarten op een ambachtelijke manier gemaakt. Hij sneed ze zelf uit en pakte ze nadien in. Alleen voor het nemen van de foto’s nam hij iemand onder de arm. Naast de Heistse speelkaarten, liet hij ook meer dan zeventig verschillende jokers bijmaken. Het verzamelen van jokers was in die tijd een populaire hobby. Ik verkoop de kaarten nu, in de hoop er een paar moemoe’s en vava’s uit het Heistse gelukkig mee te maken.” Via Facebook op het Verkoopshoekje van Heist-op-den-Berg kan je een set op de kop tikken.