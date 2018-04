Heist sluit aan bij fietspuntennetwerk 26 april 2018

Heist-op-den-Berg sluit als veertiende gemeente aan bij het fietspuntennetwerk van de provincie Antwerpen. Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg gaat in zee met sociale-economie-organisatie De Kringwinkel Zuiderkempen voor het beheer en toezicht aan de fietsenstallingen aan het station. "De combinatie fiets-trein-bus wordt daardoor nog aantrekkelijker. Bovendien biedt dit initiatief extra kansen aan doelgroepmedewerkers uit de sociale economie", zegt provinciaal gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens (CD&V). Eerder dit jaar maakten tien bedreigde fietspunten in de provincie een succesvolle doorstart. De ondertussen veertien lokale besturen die in het project zijn gestapt leggen samen, verspreid over meerdere jaren, 300.000 euro neer om de doorstart te financieren. De provincie betaalt 125.000 euro. (AVH)