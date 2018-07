Heist Loopt & Zingt zoekt vrijwilligers 13 juli 2018

02u36 0

De organisatie van Heist Loopt & Zingt zoekt vrijwilligers die op zondag 26 augustus een handje willen meehelpen. Vrijwilligers dienen zich voor maandag 6 augustus aan te melden via info@heistlooptenzingt.be. "We zoeken nog héél wat kandidaat-vrijwilligers. Van seingevers en stewards tot hosts en hostessen voor de kassa. Je kan kiezen voor een vrijwilligersvergoeding of je steunt met je hulp één van de vele goede doelen", klinkt het. De inschrijvingen voor de sportieve joggingnamiddag Heist Loopt zijn ondertussen gestart. Wie zich voor 31 juli inschrijft, kan goedkoper deelnemen, krijgt zijn voornaam op zijn borstnummer, ontvangt een goodiebag en maakt het bovendien voor de organisatie een stuk makkelijker. Het parcours van Heist Loopt, met start en aankomst op het terrein van Hestival, loopt door het commercieel hart van Heist. Ondertussen is ook de line-up van Heist Zingt, dat na Heist Loopt plaatsvindt, bekend. Natalia, Eline De Munck, Bal Popular, Kontrair, de Heist Zingt Band en Coco Jr. staan 's avonds op het podium. (AVH)