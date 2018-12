Heist Loopt Warm brengt 16.000 euro op voor goed doel Antoon Verbeeck

22 december 2018

14u46 0

Het loop- en wandelevenement Heist Loopt Warm bracht in totaal 16.000 euro op, dat meldt organisator Actie Zorgenmens. Het geld gaat richting de rekening van het goede doel Make-A-Wish. “Dit is een onwaarschijnlijk cijfer, waar menig Heistenaar fier op mag zijn. Hier doen we het voor. Misschien kunnen we dit cijfer nooit meer overtreffen, dan is het maar zo. Elke euro helpt en volgend jaar staan we terug paraat”, zegt Gert Vercammen van het organisatiecomité. “We kijken terug op 2.360 betalende deelnemers die 3.716 ronden hebben afgewerkt. Dat maakt dat gemiddeld één persoon iets meer dan anderhalve ronde heeft afwerkt.”