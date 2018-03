Heide Atelier opent ijssalon SOCIAAL PROJECT BLIJFT OOK UITRIJDEN MET TRAILER ANTOON VERBEECK

27 maart 2018

03u18 0 Heist-Op-Den-Berg IJsatelier Heide Atelier, het sociale project dat zich inzet voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), heeft zich langs de Mechelsesteenweg in Heist gevestigd. Vanaf dit weekend wordt er ijs gemaakt en verkocht door personen met NAH.

Heide Atelier ging een jaar geleden van start met een muntgroene trailer en stond sindsdien op talloze evenementen. Dit weekend begint bezielster van Heide Atelier Ines Seutin (54) met het schrijven van een nieuw hoofdstuk voor het project: de opening van het ijsatelier waar personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aan de slag kunnen gaan. "Personen met NAH zullen hier in shiften werken, telkens twee tot drie dagen per week. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk groeitraject. Alles gebeurt dus op hun tempo en op hun maat", legt Ines uit, die kan rekenen op de steun van haar echtgenote Jan Nonneman. "Heeft de persoon nood aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, dan wordt hij of zij ingezet in de winkel voor het verder helpen van de klant. Wie problemen heeft met zijn of haar motoriek, krijgt een plaatsje in het atelier om het ijs mee te produceren. Wij zetten hier geen termijn of leeftijd op. Tot ze een vaste job hebben gevonden of klaar zijn voor de arbeidsmarkt, mogen ze hier bij ons aan slag gaan. In het begeleidingstraject krijgen we de hulp van ergotherapeuten, de vzw Mané, die zich inzet voor personen met NAH, een fulltime shopcoördinator en vrijwilligers."





Veel steun

Voor het inrichten van het pand is Heide Atelier het vooral in het Heistse gaan zoeken. "Het meubilair komt van de kringloopwinkel en de toog werd gebouwd door leerlingen van het Sint-Lambertusinstituut. We vonden dat belangrijk. Het afgelopen jaar hebben we heel veel steun uit de gemeenschap gekregen, vandaar dat we de gemeenschap ook willen betrekken bij dit project. Bij Heide Atelier kan je alleen ijs, pralines of frisco's afhalen. We hebben geen zitplaatsen, maar bij mooi weer komen er wel een aantal banken buiten te staan."





De opening van het ijsatelier betekent niet het einde van de populaire trailer. "De trailer blijft uitrijden. Deze zomer staan we onder andere twee maanden in De Averegten. De trailer wist sinds de opstart van Heide Atelier, een jaar geleden, ontzettend veel mensen te bereiken en bracht NAH meer onder de aandacht. Ondertussen hebben we zelfs een overeenkomst met winkelketen Spar te pakken. Maar dit atelier is waar we al die tijd naartoe hebben gewerkt. Ik sta te popelen om van start te gaan." Meer info op heideatelier.be